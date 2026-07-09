Elkezdték tervezni a 160 kilométer/órás balatoni vasútvonalat

Két vágányon, 160 kilométer/órás sebességgel lehet majd haladni a vasúton Székesfehérvár és a Balaton között – írja Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A beruházás előkészítésére megkötötték a tervezési szerződést.

Vitézy emlékeztetett: Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balatonszentgyörgy között, a Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek pótlása indulhat el.

Önmagában ezen a szakaszon csak pár perc időnyereség érhető el az emelt sebességgel, de ha Nagytéténytől Lepsényig szinte végig 160-nal közlekedhetnek majd a vonatok, az már érdemi menetidő-csökkenést eredményez.

A kétvágányú pályán stabilabb lehet a menetrend, valamelyest nő a pályakapacitás is, több vonat közlekedhet Siófokra, hiszen összességében rövidebb lesz a zavarérzékeny, egyvágányú pályaszakasz – Vitézy szerint ez ma a kapacitás legfőbb korlátja a balatoni vonalon.

A minisztérium emellett rövidesen megkezdi egy új, rövid vasúti átkötés tervezését Lepsénytől Balatonakarattya felé, az északi és déli partra tartó vonatok így közösen használhatják az új, gyorsabb pályát Lepsényig.

A tendert megnyerő Ring Mérnökirodának 1 milliárd 474 millió forint értékben komplex tervezési feladatot kell elvégeznie: a döntés-előkészítő tanulmánytól és a környezeti hatásvizsgálattól kezdve egészen a kiviteli tervek elkészítéséig és az engedélyeztetésig kell eljuttatnia a beruházást.

„Egy ilyen tervezési munka megkezdésétől az építkezés befejezéséig ma átlagosan 7 év telik el akkor is, ha közben nincs semmilyen leállás. Tehát ez a beruházás nem holnap épül meg” – tette hozzá a miniszter.