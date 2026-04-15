Elkezdték visszavonni az energetikai létesítményekhez kirendelt katonákat

A 444 értesülése szerint két nappal a parlamenti választás után a vezérkari főnök elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúrákhoz korábban kirendelt katonák visszavonását, egyelőre nem minden létesítménynél.

A Magyar Honvédség megkezdte a magyarországi infrastruktúrák és energialétesítmények megerősítése, illetve az őrzés-védelem fokozása kapcsán bevont állomány létszámának racionalizálását – erősítette meg a Honvédelmi Minisztérium a 444 információt. A tárca tájékoztatása szerint a kritikus infrastruktúrát üzemeltető cégek ugyanis időközben áttekintették és felülvizsgálták saját biztonsági intézkedéseiket, eljárásaikat, és saját erőből fokozták őrzés-védelmüket.

Hozzátették: „Ennek értelmében a Magyar Honvédség 2026. április 15-től fokozatosan csökkenti az ebbe a feladatba bevont erőit, levonul azokról a helyszínekről, amelyeknél az Energiaügyi Minisztérium már nem tart igényt a katonai megerősítésre”. A tevékenységben ezidáig a magyar haderő 600 fővel vett részt.