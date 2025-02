Ellehetetlenítette a szankció az egyik paksi orosz céget, elindult a végelszámolás

A portál kérdéssel fordult a munkákat koordináló Roszatom magyarországi képviseletéhez, mi az oka az Energoszpecmontazs lépésének. A megkeresésre adott válaszból kiderült, az Energoszpecmontazs vállalat az Európai Unió országaiban, köztük Magyarországon azért szüntette be a tevékenységét, mert szankciós listára került a vállalat, ami által lehetetlenné váltak számára az elemi banki műveletek.

