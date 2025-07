Elmaradt a csoda a munkaerőpiacon

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az álláskínálatban a legnagyobb emelkedés a jog, jogi tanácsadás (10 százalék) és a mezőgazdaság, környezet területen volt. Országos viszonylatban a legjelentősebb csökkenést az IT, programozás (28 százalék), a közigazgatás (27 százalék) és a bank, biztosítás, bróker kategóriák álláshirdetési számai mutatták 2024 azonos időszakához képest.

Nehéz most munkát találni? Fotó: Depositphotos

Minden vármegyében és Budapesten is kevesebb álláslehetőséget hirdettek meg a vállalatok az idén a második negyedévben, mint tavaly ugyanebben az időszakban – közölte a Profession.hu csütörtökön.

