Elment a legendás esztéta

György Péter 1954. július 8-án született Szegeden. Itt is kezdte egyetemi tanulmányait, majd 1979-ben végzett az ELTE magyar–történelem–esztétika szakán. Szakdolgozata a magyar avantgárd történetének egy részét dolgozta fel, ezt a témát érintette később disszertációja is.

1980 óta oktatott esztétikát és médiát az ELTE-n. 1985-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett, 1995-ben PhD-t, 2006-ban pedig DSc-fokozatot a filozófia tudományában. 1990 óta a Képzőművészeti Főiskola címzetes egyetemi tanára, 2000 óta a Media Center igazgatója volt.

Tanított nemzetközi intézményekben is, többek között a New School for Social Researchben New Yorkban, Londonban, Manchesterben és Krakkóban. Kutatási területe a 20–21. századi magyar művészettörténet, különösen az avantgárd, a kortárs művészet elmélete és gyakorlata, valamint az újmédia kulturális összefüggései.

Az elmúlt évtizedek során folyamatosan részt vett a média és kommunikáció szakok magyar felsőoktatási curriculumának kidolgozásában, illetve a curriculumok adaptálásában, a BA/MA/PhD-rendszerbe való beillesztésében.

György Péter rendszeresen képviselte a magyar tudományt és művészettörténetet nemzetközi fórumokon: részt vett konferenciákon többek között New Yorkban, Manchesterben, Londonban, Dortmundban, Edinburghban, Koppenhágában, Párizsban, Moszkvában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Ljubljanában, Koperben és Pozsonyban.