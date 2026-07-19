Elmondta Magyar Péter, ki nem ülhet Sulyok Tamás székébe

„A Tisza álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet”

- írta szombat este Facebook-oldalán, miután Sulyok Tamás bejelentette, aláírta a saját leváltását is jelentő alkotmánymódosítást.

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Ezzel számos jelöltet kizár a miniszterelnök, például a lapunk korábbi szavazásán a legnagyobb támogatást kapó Bárándy Pétert is, aki korábban igazságügyi miniszter volt, így valószínűleg nem tekinthető „pártpolitikai múlt és kötődés nélküli” személynek.