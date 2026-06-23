Elmozdítása után is nyögheti Sulyok Tamás a Magyar-kormány intézkedéseit? – Frissítve

A kétharmadot meghaladó, vagyis bőven alkotmányozó többséggel rendelkező kormánypárt, a Tisza Párt javasolni fogja, hogy ne részesüljenek élethosszig tartó juttatásokban azok a köztársasági elnökök, akik nem töltötték ki a hivatali idejüket.

Ezt mondta a Telex tudósítása szerint az Országgyűlésben kedd délelőtt Magyar Péter a fideszes Bóka János napirend előtti felszólalására válaszolva.

Kapcsolódó cikk Megérkezett: ezt reagálta Sulyok Tamás hivatala a hétfői fejleményekre Gyorsan válaszoltak a kérdésekre.

A módosítás nemcsak Sulyok Tamást érintené érzékenyen

Schmitt Pál 2012-ben a plágiumbotrány miatt,

Novák Katalin 2024-ben pedig a kegyelmi ügy után távozott idő előtt a hivatalából.

Csak Áder János maradna

Egyedül Áder János lenne jogosult továbbra is a törvény szerinti juttatásokra, aki kitöltötte mind a két ciklusát.

A lap a jogi megvalósíthatóságról azt írja: át kell írni a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényt, amely alapján a volt köztársasági elnökök számos juttatást kaphatnak az életük végéig.

Frissítés! – Időközben bejegyzést tett közzé a kormányfő

Magyar Péter miniszterelnök a hír megjelenését követően bejegyzést írt e témában saját facebook oldalán. Egészen pontosan ezzel jelentkezett Magyar Péter:

Exelnökök extrákkal

A mostani szabályozás szerint ugyanannyi fizetést kapnak, mint a hivatalban lévő államfők, a házelnök tiszteletdíjának 1,1-szeresét, ami jelenleg bruttó 6,4 millió forint havonta. Titkárság, elsőosztályon történő utazás és még egyebek. Itt olvashatja a részleteket.