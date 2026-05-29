1p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Novák Katalin Varga Judit

Előállították a kegyelmi ügy egyik főszereplőjét

mfor.hu

A rendőrség előállította K. Endrét, akinek elnöki kegyelme kirobbantotta a Novák Katalin és Varga Judit lemondásához vezető kegyelmi ügyet.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője megerősítette ezt egy sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy K. Endrével szemben tanúbefolyásolás és kényszerítés miatt zajlik eljárás, amelyben további nyomozati cselekmények várhatók. A Kontroll.hu online portál közölte legelőször, hogy rendőrök mentek ki reggel K. Endréhez. „Az ügy jogi összetettségére tekintettel a rendőrség a Fővárosi Főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetést folytat” – mondta az ORFK szóvivője. 

Az ügyben a rendőrség több mint egy éve indított nyomozást, hamis tanúzásra felhívás miatt, miután az RTL Házon kívül című műsorában rejtett kamerás felvételeken lebuktatták K. Endrét, ahogy megkörnyékez egy már felnőtt, egykori intézetis fiút, hogy az mondja el egy videóban, hogy K. Endre ártatlan. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Közeleg a határidő: Sulyok Tamás továbbra sem mond le

Közeleg a határidő: Sulyok Tamás továbbra sem mond le

A Sándor-palota egy hosszú közleményben fejtegeti azt, hogy Sulyok Tamás továbbra is együtt működik a kormánnyal, de továbbra sem mond le.

Tovább fogyunk, de kevésbé erőteljes ütemben

Tovább fogyunk, de kevésbé erőteljes ütemben

Az előzetes adatok szerint idén áprilisában 5410 gyermek született, és 9946 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké 0,2 százalékkal nőtt, míg a házasságkötéseké 14 százalékkal csökkent.

Bart De Wever belga miniszterelnök és macskája

Macskájával fogadta Magyar Pétert a belga miniszterelnök

Csütörtökön Bart De Wever belga kormányfővel, pénteken Ursula von der Leyennel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Három minisztere is elkísérte.

A Népszava online címoldala

Lépett a Mediaworks: pénteken már nem jelenik meg a nyomtatott Népszava

Több mint tíz éve fennálló szerződéseit bontotta fel a Népszavának a Mediaworks, ezért a lap pénteken nem tud megjelenni nyomtatott formában. A főszerkesztő szerint ki akarják végezni őket.

Felmérték a politikusok népszerűségét: nem Magyar Péter nyert

Felmérték a politikusok népszerűségét: nem Magyar Péter nyert

A tiszás politikusok jóval népszerűbbek a fideszeseknél, de Magyar Péternél több miniszterének is nagyobb a támogatottsága. 

Magyar Pétert fideszes politikus védte meg

Magyar Pétert fideszes politikus védte meg

A korábbi miniszter magyarázatot is adott.

Kiemelt szereplőként folytatják Magyar Péter kormányának szóvivői

Kiemelt szereplőként folytatják Magyar Péter kormányának szóvivői

Csütörtöktől már nem ingyen dolgozik a Magyar-kormány három szóvivője. Döntött Magyar Péter.

„Átgondolatlan a polgármesteri illetmények csökkentése” – mondja a TÖOSZ elnöke

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja, és azonnali, érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal.

A Főpolgármesteri Hivatal szerint a taxisok félreérthettek valamit

Igen feszült a hangulat a fővárosi taxisok körében, akik a BL-döntő hétvégéjére Budapest megbénítását helyezték kilátásba a hatósági árak tervezett kivezetése miatt. A Fővárosi Hivatal szerint azonban okafogyott a blokád, mert a taxisok félreértették a javaslatot: pénteken nem az árrendszer eltörléséről, hanem egy 27 százalékos áremelésről szavaz a közgyűlés.

Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál tapasztalt visszaélések kivizsgálása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal súlyos visszaélések gyanúja miatt tartott házkutatást a minisztériumban és a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál is. Az akciót Tarr Zoltán miniszter is megerősítette, aki szerint iratokat és eszközöket gyűjtenek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG