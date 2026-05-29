Előállították a kegyelmi ügy egyik főszereplőjét

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője megerősítette ezt egy sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy K. Endrével szemben tanúbefolyásolás és kényszerítés miatt zajlik eljárás, amelyben további nyomozati cselekmények várhatók. A Kontroll.hu online portál közölte legelőször, hogy rendőrök mentek ki reggel K. Endréhez. „Az ügy jogi összetettségére tekintettel a rendőrség a Fővárosi Főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetést folytat” – mondta az ORFK szóvivője.

Az ügyben a rendőrség több mint egy éve indított nyomozást, hamis tanúzásra felhívás miatt, miután az RTL Házon kívül című műsorában rejtett kamerás felvételeken lebuktatták K. Endrét, ahogy megkörnyékez egy már felnőtt, egykori intézetis fiút, hogy az mondja el egy videóban, hogy K. Endre ártatlan.