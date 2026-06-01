Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Az MTVA Hírigazgatóságának a Pitbull becenevű csatornaigazgatója, Németh Zsolt a választás napján azt írta munkatársainak, hogy „csak a balos narratíva fut”, ezért jobboldali megszólalókat kell keresni a részvételi adatok értelmezéséhez. Ezt az RTL Híradó birtokába került levelezések is bizonyítják – számolt be róla a tévétársaság.

Utolsó utasítások?

A kampányfinisben több üzenetben is kiemelt témává tették a Hírigazgatóság vezetői az Indexen megjelent, a Tisza állítólagos energiatervéről szóló cikket, és részletes szerkesztési iránymutatásokat adtak arra, milyen

hangsúlyokkal jelenjen meg az ügy az állami hírműsorokban.

Az esetre reagálva Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán fakadt ki. Közölte: