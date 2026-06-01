Előkerült a levél, ami miatt Magyar Péter is szót emelt

Az RTL híradójához jutott el egy nem akármilyen belső levél az MTVA-tól.

Az MTVA Hírigazgatóságának a Pitbull becenevű csatornaigazgatója, Németh Zsolt a választás napján azt írta munkatársainak, hogy „csak a balos narratíva fut”, ezért jobboldali megszólalókat kell keresni a részvételi adatok értelmezéséhez. Ezt az RTL Híradó birtokába került levelezések is bizonyítják – számolt be róla a tévétársaság.

Utolsó utasítások?

A kampányfinisben több üzenetben is kiemelt témává tették a Hírigazgatóság vezetői az Indexen megjelent, a Tisza állítólagos energiatervéről szóló cikket, és részletes szerkesztési iránymutatásokat adtak arra, milyen

hangsúlyokkal jelenjen meg az ügy az állami hírműsorokban. 

Az esetre reagálva Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán fakadt ki. Közölte: 

„Miután bebizonyosodott, hogy a vezetők utasítására készültek a közmédiában a TISZA-t lejárató anyagok, Papp Dániel és Altorjai Anita vezérigazgatóknak azonnal távozniuk kell!”

Sulyok Tamás döntött lemondásának ügyében, videózott egyet

Nem akadályozza a kormányt a köztársasági elnök – közölte egy nemrég megjelent videós nyilatkozatban.

Lejár a határidő: Magyar Péter hétfő reggel meglátogatja Sulyok Tamást

Az igazságügyi miniszter is elkíséri a miniszterelnököt. 

A kormány nem támogatja a debreceni CATL-akkugyár további bővítését

A hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak

Ráharaptak Magyar Péterék tervére olvasóink – A hét ábrája

Jelentős a miniszterelnökiciklus-limit támogatottsága.

Rosszul sáfárkodott a DK a hozzá befolyt összegekkel

Hiába tett szert a legnagyobb bevételre a Fidesz és a Tisza melletti pártok közül, a Demokratikus Koalíció lett a választások legnagyobb vesztese.

Magyar Péter újabb részleteket árult el a nagy brüsszeli megállapodásról

Még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege – posztolta ki szombat reggel a Facebook-oldalára a kormányfő.

Nemzetbiztonsági ellenőrzést kap Varga Judit párjának munkahelye

A friss kormányrendelet szerint a Windisch László által elnökölt Állami Számvevőszék munkaköreit veszik górcső alá.

Magyar Péter válaszolt Orbán Viktornak

A volt kormányfő azt kérdezte utódjától, mi volt az ára annak, hogy az Európai Unió hozzáférhetővé tett a jogállamisági aggályok miatt zárolt összegből 16,4 milliárd eurót.

Az új idők szele Varga Mihály csapatát is megcsapta?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Matolcsy György távozása és a volt pénzügyminiszter érkezése, azaz tavaly március óta először fordult elő, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai nem egyhangúan szavaztak a jegybanki alapkamatról. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Visszaszúrt az MCC Magyar Péternek

Alapítványként folytatják tovább.  

