Először élne vétójogával Karácsony Gergely

A szerdai ülésen Gulyás Gergely Kristóf a Fidesz képviselője azt mondta, hogy szerinte nem elég a klímaügynökség beolvasztása, mert azzal tovább működne a „kifizetőhely”. Gulyás az egész ügynökséget megszüntetné, a feladatokat pedig az I. kerület korábbi polgármesterére, V. Naszályi Mártára bízná, aki most már Karácsony Gergely fenntarthatósági tanácsadójaként dolgozik.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom képviselője azt szeretné elérni, hogy a Fővárosi Klímaügynökséget olvasszák be a főváros másik cégébe a Budapest Közművekbe (BKM). Az elképzelésről heves vita alakult ki a Fővárosi Közgyűlésben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!