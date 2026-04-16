2p
Közélet Orbán Viktor Választás 2026

Először szólalt meg Orbán Viktor a választási vereség után

mfor.hu

Az első eredmények után már látta, hogy baj lesz – mondta a Patriótának adott interjúban. A leköszönő miniszterelnök szerint a választási vereség mértéke nagy, ezért teljes megújulásra van szükség, nem csak lemondásokra. Hogy ki a felelős a választási vereségért, Orbán Viktor önmagát tette felelőssé.

Az interjú elején Orbán Viktor kijelentette, hogy teljes megújulásra van szükség, mert lezárult egy politikai korszak, „szerintem érzelmileg is és a számokból is kiolvashatóan. A jobboldali közösség sem tud úgy élni tovább, ahogy eddig élt.

Szerinte a megújulás a teljes nemzeti oldalra érhető, rengeteg új mozgalom fog születni „a Fidesznek, a Fidesz vezetőjének világossá kell tenni, nekem is, hogy mi itt vagyunk, rám számíthatnak. Rengeteg ember dolgozik, hogy ez a megújulás elinduljon” – mondta a Telex összefoglalója szerint. Hibaként, kormányzati kudarcként jelölte meg Paks2-t, szerinte gyorsabban kellett volna megépíteni. 

A választási kampányról azt mondta, hogy volt két világos ajánlat az asztalon. „Be kell, hogy látnom, az ellenfél üzenete erősebb volt” – mondta, egyúttal azt kívánta, hogy akik azt várják, hogy a változás után jobb lesz az életünk, teljesüljön a reményük. 

Ha ismerné a választás végeredményét, akkor másféle kampányt csinálna már utólag, de a korábbi üzenete „szívből jött”, „komolyan vettem ezt a dolgot, az embereket is komolyan vettem”, „én mindenkivel egyenesen beszéltem az ország helyzetéről, de valamit nem jól mondhattam, mert a másik javaslat” sokkal több szavazatot kapott.

„Én, én vagyok a párt elnöke” – mondta arra, ki a felelős a vereségért.

A Fidesz teljes megújításának menetrendjét meghatározták: jön az országos választmány, valamint két hónap múlva várható a tisztújító kongresszus. „Június végére a megújulás első fázisán túl leszünk.” Biztosan szerepet játszottak a kormányoldalon tapasztalható mesés meggazdagodások a Fidesz választási vereségében, erősíti meg Orbán, hozzátéve, hogy ennek a folytatása „öngyilkosság lenne”. A korrupciót viszont visszautasította – írja a Portfolió. 

Az interjúban azt is elmondta, hogy le lesznek cserélve a Fidesz-frakció bejutott tagjai. Mint elmondta, az egész frakciót újra kell szabni, akik bejutottak a parlamentbe, ők nem azok az emberek, akikre szükség lesz.

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG