Először szólalt meg Orbán Viktor a választási vereség után

Az interjú elején Orbán Viktor kijelentette, hogy teljes megújulásra van szükség, mert lezárult egy politikai korszak, „szerintem érzelmileg is és a számokból is kiolvashatóan. A jobboldali közösség sem tud úgy élni tovább, ahogy eddig élt.

Szerinte a megújulás a teljes nemzeti oldalra érhető, rengeteg új mozgalom fog születni „a Fidesznek, a Fidesz vezetőjének világossá kell tenni, nekem is, hogy mi itt vagyunk, rám számíthatnak. Rengeteg ember dolgozik, hogy ez a megújulás elinduljon” – mondta a Telex összefoglalója szerint. Hibaként, kormányzati kudarcként jelölte meg Paks2-t, szerinte gyorsabban kellett volna megépíteni.

A választási kampányról azt mondta, hogy volt két világos ajánlat az asztalon. „Be kell, hogy látnom, az ellenfél üzenete erősebb volt” – mondta, egyúttal azt kívánta, hogy akik azt várják, hogy a változás után jobb lesz az életünk, teljesüljön a reményük.

Ha ismerné a választás végeredményét, akkor másféle kampányt csinálna már utólag, de a korábbi üzenete „szívből jött”, „komolyan vettem ezt a dolgot, az embereket is komolyan vettem”, „én mindenkivel egyenesen beszéltem az ország helyzetéről, de valamit nem jól mondhattam, mert a másik javaslat” sokkal több szavazatot kapott.

„Én, én vagyok a párt elnöke” – mondta arra, ki a felelős a vereségért.

A Fidesz teljes megújításának menetrendjét meghatározták: jön az országos választmány, valamint két hónap múlva várható a tisztújító kongresszus. „Június végére a megújulás első fázisán túl leszünk.” Biztosan szerepet játszottak a kormányoldalon tapasztalható mesés meggazdagodások a Fidesz választási vereségében, erősíti meg Orbán, hozzátéve, hogy ennek a folytatása „öngyilkosság lenne”. A korrupciót viszont visszautasította – írja a Portfolió.

Az interjúban azt is elmondta, hogy le lesznek cserélve a Fidesz-frakció bejutott tagjai. Mint elmondta, az egész frakciót újra kell szabni, akik bejutottak a parlamentbe, ők nem azok az emberek, akikre szükség lesz.