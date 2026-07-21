Elrendelték a nyomozást a Fradiváros ügyében, hűtlen kezelés a gyanú

Nyomozást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Kubatov-féle úgynevezett Fradiváros-projekt ügyében – írja a 444.hu.

Az eljárás a C-közép nevű fradista szurkolói blog szerzőjének bejelentése alapján indult. A hűtlen kezelés gyanújával folyó eljárás alapvetően azt próbálja majd kideríteni, hogy hová tűnt a Népligetbe tervezett sportkomplexum elkészítésére és az építkezés megkezdésére egy évtizede átutalt, csaknem 25 milliárd forint. A klub a pénzt az eredeti célra nem használta fel, de vissza sem fizette a költségvetésbe. Hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás

Fotó: Depositphotos A Fradiváros projekt Kubatov Gábor klubelnök ötlete volt. Az FTC-nek eleve egy rakás jobb és rosszabb állapotú pályája és csarnoka van a Népliget keleti oldalán. A terv az volt, hogy itt egy helyre, egy modern sportközpontba költöztessék az óriásklub összes szakosztályát. Ehhez mindenből újat terveztek építeni: csarnokokat, edzőpályákat, akadémiai épületeket, kollégiumokat, irodaépületeket.

Úgy tűnt, hogy a NER-korszak derekán nagy lendülettel beharangozott program repülőrajtot vesz, hiszen 2015-ben és 2017-ben kormánydöntéssel 10, majd 15 milliárd forintot kaptak a motor berúgására. Ám az építkezés azóta sem indult el – írta a 444.hu.