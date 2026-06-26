Elsöprő többség korlátozná a parlamenti képviselőség maximális időtartamát

Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett mintegy tízezer észrevétel 95 százaléka támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselők maximális hivatali idejét – közölte Magyar Péter Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervezetről szombatig lehet véleményt küldeni a társadalmi egyeztetés keretében.

Magyar Péter egy másik bejegyzésében 2024-es kampányfelvételeket osztott meg, hangsúlyozva: már korábban is beszélt a képviselői ciklusok korlátozásáról, így, mint fogalmazott, a Tisza nem tett mást, mint végrehajtja azt, amire felhatalmazást kapott.

A politikus élesen bírálta azokat, akik szerint a javaslat nem szerepelt a párt programjában.

„Jó lenne, ha a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezők felhagynának azzal a hazugsággal, hogy ez nem szerepelt a Tisza programjában!” – írta.

Az alaptörvény-módosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a változtatás a demokratikus megújulást szolgálja, és csökkenti a hatalom tartós bebetonozódásának lehetőségét.