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Közélet Magyar Péter parlament

Elsöprő többség korlátozná a parlamenti képviselőség maximális időtartamát

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Az alaptörvény 17. módosításáról érkezett eddigi vélemények 95 százaléka támogatja, hogy az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 évig tölthessék be mandátumukat – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter.

Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett mintegy tízezer észrevétel 95 százaléka támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselők maximális hivatali idejét – közölte Magyar Péter Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervezetről szombatig lehet véleményt küldeni a társadalmi egyeztetés keretében.

Magyar Péter egy másik bejegyzésében 2024-es kampányfelvételeket osztott meg, hangsúlyozva: már korábban is beszélt a képviselői ciklusok korlátozásáról, így, mint fogalmazott, a Tisza nem tett mást, mint végrehajtja azt, amire felhatalmazást kapott.

A politikus élesen bírálta azokat, akik szerint a javaslat nem szerepelt a párt programjában.

„Jó lenne, ha a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezők felhagynának azzal a hazugsággal, hogy ez nem szerepelt a Tisza programjában!” – írta.

Az alaptörvény-módosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a változtatás a demokratikus megújulást szolgálja, és csökkenti a hatalom tartós bebetonozódásának lehetőségét.

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