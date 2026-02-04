Elszakadt a cérna Karácsony Gergelynél: az Európai Bizottsághoz fordul

„Mivel a bírósági döntések utólagos kormányzati felülírása nyilvánvalóan sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját, ezért az igazságszolgáltatás és a bírói függetlenség védelmében az Európai Bizottsághoz fordulok, kérve, hogy vizsgálják meg, milyen azonnali lépéseket tehetnek a magyar jogállamiság védelmében” – írta Karácsony Gergely a közösségi oldalán azután, hogy a kormány kedd este külön rendeletben mondta ki, hogy a szolidaritási hozzájárulás ellen az önkormányzatokat nem illeti jogvédelem.

A főpolgármester szerda reggeli bejegyzésében pedig azt írta: a rendeletet azzal a céllal készítette a kormány, hogy „ellehetetlenítse Budapest bíróság előtti küzdelmét a végtelenül igazságtalan és jogtalan szolidaritási hozzájárulással szemben”. Hozzátette: a kormányrendelet visszamenőleges hatállyal mondja ki, hogy „a Fővárosi Önkormányzat kirablása” nem peresíthető, de azt is külön előírja a bíróságok számára, hogy a folyamatban lévő pereket meg kell szüntetni.

Karácsony szerdai posztjában úgy fogalmazott, hogy immár az a kérdés, „hagyjuk-e, hogy a kormány a jog fölé helyezze magát, és ezzel veszélyeztesse mindenki biztonságát”, a kormányrendelet pedig annak beismerése, hogy „Budapestnek igaza van”, és az elvonások a jog szerint visszajárnának.

Döntött a főpolgármester

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

Beismerése annak is, hogy a magyar kormány gazdaságpolitikája kudarc. Az igazságszolgáltatás függetlenségének megcsúfolása, a bírói függetlenség semmibevétele. Ebben az értelemben európai ügy is – indokolta meg, hogy miért fordul az Európai Bizottsághoz.

Végül arról írt, reméli, hogy a bíróságokat „nem téríti le a jogállamiság útjáról” ez a kormányrendelet, és a kártérítési perek révén egyensúlyban tudják tartani a főváros költségvetését. „De addig is óvintézkedéseket kell tennünk. Március közepéig, az iparűzési adó befizetéséig nem áll módunkban semmilyen beszállítói számlát kifizetni. Arra kérjük a budapesti vállalkozásokat, hogy ha tehetik, már a határidő előtt fizessék be az iparűzési adót” – fogalmazott, hozzátéve, bízik abban, hogy áprilisban a választók olyan kormányt választanak meg, amely nem tekinti ellenségnek az önkormányzatokat és Budapestet.