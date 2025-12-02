3p
Közélet Egészségügy és egészségipar Takács Péter

Elszakadt a cérna Takács Péternél

mfor.hu

Megkérdezték Takács Pétert, hogy miért nincs fűtés a Szent János Centrumkórházban, erre káromkodva válaszolt Facebook-üzenetben az államtitkár.

Takács Péter egészségügyi államtitkárral üzenetváltásba bonyolódott a Facebookon egy édesapa, aki kiakadt azon, hogy a fűtés nélküli Szent János Centrumkórházba kellett vinnie a 11 hónapos gyerekét egy otthoni baleset után. Az indulatos apa, András múlt pénteken este 21:31-kor írt rá az államtitkár privát Facebook-oldalára, és agresszív hangnemben felkérdezte, hogy miért nincs fűtés a kórház gyermekügyeletén, és hogy tud így tükörbe nézni Takács. Meglepetésére hamar választ kapott Takácstól, aki azt írta:

„Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak! Ha elhiszed, hogy Magyar Péter istencsászár parancsára majd a büdös életben SOHA SEMMI nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy! A műszakisok dolgoznak rajta, amint tudják, megcsinálják.”

A beszélgetés ezután trágár szavaktól sem mentes üzengetésbe, vádaskodásba és magyarázkodásba váltott át. Takács felhozta, hogy az elmúlt négy évben „30 milliárd ment bele abba a kórházba meg a Kútvölgyibe”, hozzátéve, hogy egy 130 éves fűtési rendszert cseréltek le. „És most jön elő egy hiba, mert most került a rendszer nagy terhelés alá” – írta.

Lehet így egy államtitkárnak kommunikálni?
Lehet így egy államtitkárnak kommunikálni?
Fotó: Facebook

Egy ponton Takács jobbulást kívánt a gyereknek (akinek szerencsére nem lett komolyabb baja), de ez sem igazán oldotta fel a konfliktust, és végül abban maradtak, hogy értelmetlen ez a vita. András kórházi beszámolóját és az államtitkárral folytatott csetelését a 444 cikkében lehet elolvasni.

A történtekre Takács Péter a Facebook-oldalán reagált kedden. Bejegyzésében azt írta, hogy szerinte András egy „Magyar Péter által felhergelt sokadik tiszás troll”, aki betalálta őt a privát oldalán. Az államtitkár szerint szervezett provokáció zajlik ellene, és már a családtagjainak is küldözgetnek ilyen üzeneteket. „Redditen szervezik őket” – tette hozzá.

„Az egyiknek szombat késő este már keményebb hangvételben is reagáltam, amikor azzal vádolt, hogy direkt teszem tönkre a fűtést a gyermekosztályokon. Bár politikusként sokat kell tűrni, és a szóhasználat részemről is kifogásolható volt, de a zaklatásnak is van határa!” – írta Takács, és propagandalapnak nevezte az esetről beszámoló 444-et. „Itt tartunk ma. Egy jobboldali emberrel szemben mindent lehet, és ha nem hagyja magát, reagál az agyament vádakra, akkor jöhet a kioktatás és az áldozatpóz. Mindezt szervezett akció keretében a liberális tolerancia nagyobb dicsőségére” – zárta posztját Takács Péter.

Magyar Péter pedig azt írta közösségi oldalán

„Takács Péter egészen alpári stílusban osztotta ki és vádolta meg az édesapát és még azt is írta, 'hogy nem direkt szopatják a kisgyerekes családokat'. A sem szakvizsgával sem betegágy melletti tapasztalattal nem rendelkező Takács Péter sokadszor bukott meg szakmailag, emberileg és vezetőként is”.

