Elszakadt a cérna Takács Péternél

Takács Péter egészségügyi államtitkárral üzenetváltásba bonyolódott a Facebookon egy édesapa, aki kiakadt azon, hogy a fűtés nélküli Szent János Centrumkórházba kellett vinnie a 11 hónapos gyerekét egy otthoni baleset után. Az indulatos apa, András múlt pénteken este 21:31-kor írt rá az államtitkár privát Facebook-oldalára, és agresszív hangnemben felkérdezte, hogy miért nincs fűtés a kórház gyermekügyeletén, és hogy tud így tükörbe nézni Takács. Meglepetésére hamar választ kapott Takácstól, aki azt írta:

„Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak! Ha elhiszed, hogy Magyar Péter istencsászár parancsára majd a büdös életben SOHA SEMMI nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy! A műszakisok dolgoznak rajta, amint tudják, megcsinálják.”

A beszélgetés ezután trágár szavaktól sem mentes üzengetésbe, vádaskodásba és magyarázkodásba váltott át. Takács felhozta, hogy az elmúlt négy évben „30 milliárd ment bele abba a kórházba meg a Kútvölgyibe”, hozzátéve, hogy egy 130 éves fűtési rendszert cseréltek le. „És most jön elő egy hiba, mert most került a rendszer nagy terhelés alá” – írta.

Lehet így egy államtitkárnak kommunikálni?

Egy ponton Takács jobbulást kívánt a gyereknek (akinek szerencsére nem lett komolyabb baja), de ez sem igazán oldotta fel a konfliktust, és végül abban maradtak, hogy értelmetlen ez a vita. András kórházi beszámolóját és az államtitkárral folytatott csetelését a 444 cikkében lehet elolvasni.

A történtekre Takács Péter a Facebook-oldalán reagált kedden. Bejegyzésében azt írta, hogy szerinte András egy „Magyar Péter által felhergelt sokadik tiszás troll”, aki betalálta őt a privát oldalán. Az államtitkár szerint szervezett provokáció zajlik ellene, és már a családtagjainak is küldözgetnek ilyen üzeneteket. „Redditen szervezik őket” – tette hozzá.

„Az egyiknek szombat késő este már keményebb hangvételben is reagáltam, amikor azzal vádolt, hogy direkt teszem tönkre a fűtést a gyermekosztályokon. Bár politikusként sokat kell tűrni, és a szóhasználat részemről is kifogásolható volt, de a zaklatásnak is van határa!” – írta Takács, és propagandalapnak nevezte az esetről beszámoló 444-et. „Itt tartunk ma. Egy jobboldali emberrel szemben mindent lehet, és ha nem hagyja magát, reagál az agyament vádakra, akkor jöhet a kioktatás és az áldozatpóz. Mindezt szervezett akció keretében a liberális tolerancia nagyobb dicsőségére” – zárta posztját Takács Péter.

Magyar Péter pedig azt írta közösségi oldalán:

„Takács Péter egészen alpári stílusban osztotta ki és vádolta meg az édesapát és még azt is írta, 'hogy nem direkt szopatják a kisgyerekes családokat'. A sem szakvizsgával sem betegágy melletti tapasztalattal nem rendelkező Takács Péter sokadszor bukott meg szakmailag, emberileg és vezetőként is”.