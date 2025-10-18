Elszakadt a cérna: többezer amerikai városban tüntetnek Trump ellen

A júniusi tömegtüntetés mögött álló No Kings koalíció ismét utcára hívta az embereket, azzal az egyszerű üzenettel, miszerint Donald Trump nem király, és ezzel fellépjenek az egyre növekvő tekintélyelvűség ellen.

Több amerikai városban is jelen vannak a militarizált erők, többnyire a helyi vezetők akarata ellenére. Trump megígérte, hogy megtorló kampánya részeként fellép majd a nézeteltérések ellen. A szervezők mégis azt mondják, hogy az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb egyszeri tüntetésnapjára számítanak.

Elegük lett

Fotó: Fehér Ház/Molly Riley

Mik azok a No Kings tüntetések?

Baloldali csoportok koalíciója, amely ismét tömegtüntetéseket szervezett szombatra az Egyesült Államokban a Trump-adminisztráció ellen tiltakozva. A koalíció egy korábbi, júniusi No Kings tiltakozó napot is tartott, amelyen milliók vonultak utcára, hogy felszólaljanak az elnök ellen, ugyanazon a napon, amikor Trump katonai parádét tartott Washingtonban.

A tiltakozások elnevezése – „Királyok nélkül” – azt hangsúlyozza, hogy Amerikában nincsenek abszolút uralkodók, Trump sem az.

„A ’NINCS KIRÁLY’ több mint egy szlogen; ez az alapja, amelyre nemzetünk épült” – áll a tüntetések weboldalán, a nokings.org- on, ahol élő közvetítések zajlanak.

Filozófiájuk szerint: „Az utcákon született, milliók kiabálják, plakátokon és skandálva visszhangzik a várostömböktől a vidéki városok tereiig, egyesítve az embereket szerte az országban, hogy együtt harcoljanak a diktatúra ellen.” (The Guardians)