Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Közélet Orbán Viktor Svédország

Elszámolta magát Orbán Viktor

mfor.hu

Orbán 284 gyilkosságért letartóztatott svéd lányról beszélt, valójában 4 volt,

Orbán Viktor a Harcosok Klubja hétvégi „edzőtáborában” tartott beszédéből egy részt angol felirattal is feltöltöttek az X-oldalára, amelyben arról beszél, hogy Svédország már „kijelentkezett a civilizációból”. Szerint ezt példázza az, hogy „letartóztattak 284 kiskorú lányt emberölés miatt”, akiket „arra használt fel a maffia, hogy velük lövették fejbe az áldozatokat, mert őket nem lehet elítélni”.

Ulf Kristersson az X-en az Orbán által elmondottakat „felháborító hazugságoknak” nevezte, és azt is írta, hogy Orbán kétségbeesett a közelgő magyarországi választások miatt.

A 444 szúrta ki, hogy a TV4 Nyheterna a svéd ügyészségéhez fordult, hogy kikérje a vonatkozó számokat, és azt a választ kapták, hogy az országban 2024-ben 277 15–17 éves lányt vádoltak meg testi sértéssel, illetve négyet gyilkossággal és gondatlanságból elkövetett emberöléssel – teszi hozz

Az Orbán által említett 284 fiatalkorú lány helyett tehát összesen 4-et vádoltak meg gyilkossággal vagy emberöléssel Svédországban 2024-ben.  Ez hetvenegyszeres túlzást jelent.

Elveszítheti Mészáros Lőrinc a sztrádakoncessziót

Korántsem biztos, hogy a 2022-ben 35 évre megkapott autópálya-koncessziót 2057-ig „élvezheti” a Mészáros Lőrinc és Szijj László érdekeltségében levő MKIF Zrt. 

Még mindig eladósorban a Matolcsy-körhöz tartozó new yorki luxuslakás

Továbbra is eladó, pedig a nyáron már árat is csökkentették a tengerentúli luxuslakásnak, ami 2022-ben került Matolcsy Ádám köreihez. 

Ismét cáfol a Tisza: egy szó sem igaz a politikai álhírekből

„Ők lesznek a Tisza Párt jelöltjei” – terjeszti egy névtelen oldal, Magyar Péterék közölték, egy szó sem igaz belőle.

A Foodora reagált a Futárok Ligája kéréseire

Éhezők viadala: a Hősök terén tüntetnek a futárok

40-50 százalékkal csökkent a jövedelmük vásárlóereje négy éven belül, besokalltak.

Hány párt jut be a Parlamentbe? Újabb jóslat érkezett

A Tisza vezet – két vagy több párt lesz jövő ilyenkor az Országgyűlésben?

Lázár János alaposan kivizsgáltatná a vonatbalesetet

Megszólalt a péntek reggel kisiklott vonatról.

Nyúljon mélyen a zsebébe, ha erre a településre költözne

Elfogadták az önazonossági rendeletet itt is.

Sulyok Tamás elvesztette egy fontos emberét

Távozott kommunikációs igazgatója.

Itt az Orbán-kormány valódi csodafegyvere – és mind szégyellhetjük magunkat miatta

Úgy tűnik, végre sikerült: kifőztek valamit Orbán Viktorék, ami átcsúszott Magyar Péter páncélján. Tényleg ennyire reménytelenül korlátoltak és anyagaiasak lennénk? Jegyzet.

Orbán Viktor messziről üzent: készíthetjük a bugyellárist!

Abu-Dzabiból adta szokásos péntek reggeli interjúját a miniszterelnök.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

