Elszámolta magát Orbán Viktor

Orbán Viktor a Harcosok Klubja hétvégi „edzőtáborában” tartott beszédéből egy részt angol felirattal is feltöltöttek az X-oldalára, amelyben arról beszél, hogy Svédország már „kijelentkezett a civilizációból”. Szerint ezt példázza az, hogy „letartóztattak 284 kiskorú lányt emberölés miatt”, akiket „arra használt fel a maffia, hogy velük lövették fejbe az áldozatokat, mert őket nem lehet elítélni”.

Ulf Kristersson az X-en az Orbán által elmondottakat „felháborító hazugságoknak” nevezte, és azt is írta, hogy Orbán kétségbeesett a közelgő magyarországi választások miatt.

A 444 szúrta ki, hogy a TV4 Nyheterna a svéd ügyészségéhez fordult, hogy kikérje a vonatkozó számokat, és azt a választ kapták, hogy az országban 2024-ben 277 15–17 éves lányt vádoltak meg testi sértéssel, illetve négyet gyilkossággal és gondatlanságból elkövetett emberöléssel – teszi hozz

Az Orbán által említett 284 fiatalkorú lány helyett tehát összesen 4-et vádoltak meg gyilkossággal vagy emberöléssel Svédországban 2024-ben. Ez hetvenegyszeres túlzást jelent.