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Eltörölte a múltat a TV2

mfor.hu

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Elérhetetlenné váltak a TV2 néhai hírműsora, a Tények online felületei – derül ki egy 24.hu-hoz eljuttatott közleményből. Míg korábban a tények.hu-t felkeresve még egy 404-es hibaüzenet fogadta a linkre tévedőket, mostanra már átirányították a domént a TV2 Play oldalára – írja a 24.hu.  A lap azt is megemlíti, hogy a műsor Facebook-oldala szintén elérhetetlenné vált.

Nagy átalakuláson megy át jelenleg is a csatorna. Az eredetileg hiteles hírműsorként indult, majd az évtizedek során az Orbán-kormány szócsövévé átalakuló Tények megszűnését még idén májusban jelentette be Vaszily Miklós, a csatorna vezérigazgatója.

A hír fogadtatása vegyes volt: míg sokak szerint az előző kormány által és Szalai Vivien volt TV2-s hírigazgató irányítása alatt propagandisztikus célokra használt műsort már ideje volt beszántani, addig mások úgy látták, volt mit meggyászolni az 1997 óta futó Tények miatt. 

A lapnak a csatornát még 2019-ben otthagyó Azurák Csaba, a Tények egyik volt műsorvezetője azt mondta, hogy leginkább azt sajnálja, hogy rendkívül sok tehetséges, azóta pályán kívülre sodródott kolléga építette fel a műsort korábban.

A műsor utódjaként frissen induló TV2 Híradót éppen ma, augusztus 3-án kezdik sugározni – írja a 24.hu. 

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