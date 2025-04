Eltűnhetnek a középületekről a szivárványos zászlók

így az LMBTQP-propagandafelvonulás évek óta követelt betiltása után a Mi Hazánk egy újabb programpontja válhat valóra, ha az Országgyűlés plenáris ülése is napirendre veszi és támogatja e törvényjavaslatot.

2022-ben még leszavazták, de a Mi Hazánk kitartó tiltakozásának eredményeképp most már a Fidesz is támogatta az LMBTQP-zászlók közintézményekre tűzésének tilalmát célzó törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában – jelezte szerdai közleményében a Mi Hazánk.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!