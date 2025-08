Eltűnt a fideszes kötődésű polgármester korábban, vasárnap megválasztják utódját

Kerekes azonban tavaly októberben napokra eltűnt, és végül a rendőrség bukkant rá egy kórházban. Májusban döntött úgy a képviselő-testület, hogy feloszlatja magát, így most polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak Jenőn.

Nemcsak polgármesterből, képviselőtestületből is új kell.

