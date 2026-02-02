Eltűnt Matolcsy Ádám egyik háza

A Székesfehérvár és Pákozd közötti csalapusztai Kégl-kastély közelében építtetett egy csinos rönkházat Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia az egyik strómanjával mindenféle engedély nélkül, amit a környékbeli pásztorok csak Matolcsy Ádám nyugdíjasházának hívtak a hvg.hu szerint.

A kiirtott fák pótlása generációkon átívelő folyamat, ám a természetet féltőknek legalább annyi elégtétel jut, hogy a tavaly botrányos körülmények között távozó jegybankelnök, Matolcsy György fia nem fog nyaranta Csalapusztán, az egykori horgásztó melletti rönkházban hűsölni. A HVG birtokába jutott fotók szerint mostanra az utolsó szöget is elpucolták, s csak egy kopasz tisztás utal arra, mit mertek megtenni a Natura 2000-es védelemmel ellátott, a romjaiban is gyönyörködtető Kégl-kastélyhoz tartozó területen.

A hatóságok csak a Matolcsy-klán bukása után, tavaly tavasszal észlelték a problémákat a lap szerint, eljárást indítottak, és idén február végéig adtak határidőt a bontás végrehajtására. A HVG birtokába került fotók alapján ennek lényegében eleget tettek, a háznak hűlt helye látható csak.

A neoreneszánsz Kégl-kastélyt két éve szerezte meg a Matolcsy-klán, tulajdonosa a Faltec Kft., amely a kis Matolcsy emberének, Stofa Györgynek az érdekeltségében áll, erre a területre álmodták meg a rönkházat.