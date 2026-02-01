2p
Közélet DK parlament Választás 2026 Dobrev Klára

Elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát a DK – itt a törvényjavaslat

mfor.hu

Törvényjavaslatot nyújtanak be.

„Vegyük el a határon túliak szavazati jogát! Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét!”

- mondta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke évértékelő beszédében szombaton.

Vasárnap pedig sajtótájékoztatón jelentette be, hogy lépnek is az ügyben, és benyújtják a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és az arányos választási rendszerről szóló törvényjavaslatukat.

A lépést azzal is indokolják, hogy a határon túliak levélszavazási rendszere visszaélések elkövetését is lehetővé teszi.

A javaslat a következő pontokat tartalmazza a pártelnök összefoglalója alapján:

  • Megszüntetnék a határon túliak szavazati jogát, hogy ne szavazhasson a magyar választásokon, aki soha nem élt, soha nem adózott Magyarországon, és nem viseli a döntése következményét!
  • Megszüntetnék a levélszavazás lehetőségét, mert az nem biztosítja a választások tisztaságát és ellenőrizhetőségét.
  • Megkönnyítenék a külföldön dolgozó és tanuló magyarok szavazását.
  • Bevezetnék az arányos, kétfordulós választási rendszert, amely valóban a választói akaratot tükrözi.
  • Átalakítanák az egyéni választókerületek határait átlátható, szakmai alapokon, hogy minden szavazat azonos súlyt képviseljen.
  • Szabályoznák a választási kampányban a mesterséges intelligencia és a digitális technológiák használatát, hogy ne lehessen manipulálni a választókat.

 

