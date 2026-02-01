Elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát a DK – itt a törvényjavaslat

„Vegyük el a határon túliak szavazati jogát! Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét!”

- mondta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke évértékelő beszédében szombaton.

Vasárnap pedig sajtótájékoztatón jelentette be, hogy lépnek is az ügyben, és benyújtják a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és az arányos választási rendszerről szóló törvényjavaslatukat.

A lépést azzal is indokolják, hogy a határon túliak levélszavazási rendszere visszaélések elkövetését is lehetővé teszi.

A javaslat a következő pontokat tartalmazza a pártelnök összefoglalója alapján: