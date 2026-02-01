Elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát a DK – itt a törvényjavaslat

„Vegyük el a határon túliak szavazati jogát! Ne szavazhasson, aki soha nem élt itt, soha nem adózott itt, és nem viseli a döntése következményét!”
- mondta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke évértékelő beszédében szombaton.
Vasárnap pedig sajtótájékoztatón jelentette be, hogy lépnek is az ügyben, és benyújtják a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és az arányos választási rendszerről szóló törvényjavaslatukat.
A lépést azzal is indokolják, hogy a határon túliak levélszavazási rendszere visszaélések elkövetését is lehetővé teszi.
A javaslat a következő pontokat tartalmazza a pártelnök összefoglalója alapján:
- Megszüntetnék a határon túliak szavazati jogát, hogy ne szavazhasson a magyar választásokon, aki soha nem élt, soha nem adózott Magyarországon, és nem viseli a döntése következményét!
- Megszüntetnék a levélszavazás lehetőségét, mert az nem biztosítja a választások tisztaságát és ellenőrizhetőségét.
- Megkönnyítenék a külföldön dolgozó és tanuló magyarok szavazását.
- Bevezetnék az arányos, kétfordulós választási rendszert, amely valóban a választói akaratot tükrözi.
- Átalakítanák az egyéni választókerületek határait átlátható, szakmai alapokon, hogy minden szavazat azonos súlyt képviseljen.
- Szabályoznák a választási kampányban a mesterséges intelligencia és a digitális technológiák használatát, hogy ne lehessen manipulálni a választókat.