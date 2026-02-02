Elvérzett egy vidéki Spar, a különadókra hivatkozva zár be

A 24.hu vette észre Takács Károly oroszlányi polgármester posztját, miszerint február 15-én bezár Oroszlányban a Népekbarátsága út 35. szám alatti kis Spar, a városvezető a nyilvánosan közzétett levelében kérdezte az áruházláncot ennek okáról.

Mint írta, értesítést az önkormányzat nem kapott, ráadásul ez volt az első üzlet Oroszlányon, ami átalakításra került a ’90-es években. A településvezető azt is kifejtette, ez a döntés az önkormányzatra is hatással lesz, mert tovább csökken a környéken élők üzleti ellátottsága.

Válaszolt a Spar

A polgármester az üzletlánc válaszát is közzétette, a Spar kommunikációs vezetője úgy fogalmazott, hogy teljes mértékben egyetértenek vele, és vérzik a szívük a kényszerű döntés miatt. Mint írták,

ennek hátterében azonban egy olyan ok-okozati összefüggés áll, melyben jelentős szerepet játszanak a kereskedelmi szektort érintő intézkedések, mint a kiskereskedelmi különadó, amely csak 2024-ben 32,4 milliárd forintunkat emésztette fel, vagy az árszabályozó intézkedések, – mint amilyenek az árrésstopok – melyek minden hónapban 1,5-2 milliárd forint veszteséget okoznak nekünk. Ezek az intézkedések sajnálatos módon az olyan kis alapterületű, lakóhelyközeli, kis bevásárlásokat lebonyolító, sok esetben parkoló nélküli üzleteinket érintik a legrosszabbul, mint amilyen a szóban forgó oroszlányi is, ahol a fentebb részletezett intézkedések miatt magasabb fix költségekkel vagyunk kénytelenek üzemelni, mely így a gazdaságos működést ellehetetleníti. A KSH adatai szerint évente sajnos ezres nagyságrendben zárnak be végleg boltok Magyarországon és kerül veszélybe egyes helyeken az élelmiszer-ellátásbiztonság is.

Kiakadt a régió országgyűlési képviselője

A 24.hu cikke szerint egy ponton Czunyiné Bertalan Judit volt államtitkár, jelenlegi fideszes országgyűlési képviselő is bekapcsolódott a levélváltásba, ugyanis nem vette jó néven a Spar indoklását. Mint írta Facebookján: