Elveszítheti Mészáros Lőrinc a sztrádakoncessziót

Ugyanis meglepően könnyen elvesztheti a rendkívül jövedelmező és minimális kockázatokkal bíró üzletet – írja a hvg360.

A felmondási okok között szerepel ugyanis az, ha uniós kötelezettségszegési eljárás indul a koncesszió miatt, különös tekintettel arra, ha az Európai Bíróság marasztaló ítéletet hoz.

„Az Európai Bizottságnak komoly aggályai vannak, ezért kötelezettségszegési eljárást indított – hívta fel a figyelmet a lap.

A bizottság szerint a 35 évre szóló koncesszió értékének becslése nem volt megalapozott, emellett a koncesszió időtartamát kifogásolják, illetve azt is, hogy a kialakított struktúrában túlságosan kevés kockázatot visel a koncesszor. Ezért a bizottság szerint lényegében egy egyszerű közbeszerzésről lehet beszélni.

Az Orbán-kormány nem valószínű, hogy felmondaná a hozzá közelálló vállalkozókkal kötött koncessziós szerződést, de Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke már jelezte, hogy kormányra kerülésük esetén felülvizsgálják a NER-korszakban kiosztott állami koncessziókat, és ha szükséges, fel is bontják azokat.