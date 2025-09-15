Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Közélet Autópályák, autóutak Európai Unió Közbeszerzés Mészáros Lőrinc

Elveszítheti Mészáros Lőrinc a sztrádakoncessziót

mfor.hu

Korántsem biztos, hogy a 2022-ben 35 évre megkapott autópálya-koncessziót 2057-ig „élvezheti” a Mészáros Lőrinc és Szijj László érdekeltségében levő MKIF Zrt. 

Ugyanis meglepően könnyen elvesztheti a rendkívül jövedelmező és minimális kockázatokkal bíró üzletet – írja a hvg360.

A felmondási okok között szerepel ugyanis az, ha uniós kötelezettségszegési eljárás indul a koncesszió miatt, különös tekintettel arra, ha az Európai Bíróság marasztaló ítéletet hoz.

„Az Európai Bizottságnak komoly aggályai vannak, ezért kötelezettségszegési eljárást indított – hívta fel a figyelmet a lap.

A bizottság szerint a 35 évre szóló koncesszió értékének becslése nem volt megalapozott, emellett a koncesszió időtartamát kifogásolják, illetve azt is, hogy a kialakított struktúrában túlságosan kevés kockázatot visel a koncesszor. Ezért a bizottság szerint lényegében egy egyszerű közbeszerzésről lehet beszélni.

Az Orbán-kormány nem valószínű, hogy felmondaná a hozzá közelálló vállalkozókkal kötött koncessziós szerződést, de Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke már jelezte, hogy kormányra kerülésük esetén felülvizsgálják a NER-korszakban kiosztott állami koncessziókat, és ha szükséges, fel is bontják azokat.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Még mindig eladósorban a Matolcsy-körhöz tartozó new yorki luxuslakás

Továbbra is eladó, pedig a nyáron már árat is csökkentették a tengerentúli luxuslakásnak, ami 2022-ben került Matolcsy Ádám köreihez. 

Ismét cáfol a Tisza: egy szó sem igaz a politikai álhírekből

„Ők lesznek a Tisza Párt jelöltjei” – terjeszti egy névtelen oldal, Magyar Péterék közölték, egy szó sem igaz belőle.

A Foodora reagált a Futárok Ligája kéréseire

Éhezők viadala: a Hősök terén tüntetnek a futárok

40-50 százalékkal csökkent a jövedelmük vásárlóereje négy éven belül, besokalltak.

Hány párt jut be a Parlamentbe? Újabb jóslat érkezett

Hány párt jut be a Parlamentbe? Újabb jóslat érkezett

A Tisza vezet – két vagy több párt lesz jövő ilyenkor az Országgyűlésben?

Lázár János alaposan kivizsgáltatná a vonatbalesetet

Lázár János alaposan kivizsgáltatná a vonatbalesetet

Megszólalt a péntek reggel kisiklott vonatról.

Nyúljon mélyen a zsebébe, ha erre a településre költözne

Nyúljon mélyen a zsebébe, ha erre a településre költözne

Elfogadták az önazonossági rendeletet itt is.

Sulyok Tamás elvesztette egy fontos emberét

Sulyok Tamás elvesztette egy fontos emberét

Távozott kommunikációs igazgatója.

Itt az Orbán-kormány valódi csodafegyvere – és mind szégyellhetjük magunkat miatta

Itt az Orbán-kormány valódi csodafegyvere – és mind szégyellhetjük magunkat miatta

Úgy tűnik, végre sikerült: kifőztek valamit Orbán Viktorék, ami átcsúszott Magyar Péter páncélján. Tényleg ennyire reménytelenül korlátoltak és anyagaiasak lennénk? Jegyzet.

Orbán Viktor messziről üzent: készíthetjük a bugyellárist!

Orbán Viktor messziről üzent: készíthetjük a bugyellárist?

Abu-Dzabiból adta szokásos péntek reggeli interjúját a miniszterelnök.

Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort

Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort

A nemzeti konzultáció miatt.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168