Elvesztette díszpolgári címét Matolcsy György

Visszavonta Matolcsy György díszpolgári címét a kecskeméti közgyűlés – írja a Hvg. A Szövetség a Hírös Városért-frakció úgy látja, az MNB-ügy miatt Matolcsy méltatlanná vált a címre.

„Az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank alapítványi rendszerével, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvánnyal, valamint a Neumann János Egyetemért Alapítvánnyal összefüggésben nyilvánosságra került információk országos jelentőségű közéleti üggyé váltak. Az Állami Számvevőszék vizsgálatai súlyos megállapításokat tettek, amelyek nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A történtek jelentős mértékben megrendítették a közbizalmat, és országos figyelmet irányítottak az érintett szervezetek működésére” – írták.

Kecskemét számára azért különösen érzékeny az ügy, mert a Neumann János Egyetemért Alapítvány közvetlen kapcsolatban áll a város felsőoktatási, tudományos és gazdaságfejlesztési céljaival. A Szövetség a Hírös Városért szerint a díszpolgári cím nemcsak a múltbeli érdemek elismerése, hanem erkölcsi példamutatás is, ezért „a város közössége joggal várja el, hogy Kecskemét legmagasabb kitüntetésének birtokosai személyükben és közéleti szerepvállalásukban egyaránt méltók legyenek e cím viselésére”.