Közélet Beszóltam a Facebookon

“Én a hivatalban felmondtam, amikor láttam, hogy miket csinál a Fidesz” – Olvasóink a Tisza külügyi vezetőjét értékelik

mfor.hu

Szombaton bemutatta Magyar Péter pártjának külügyi szakértőjét, dr. Orbán Anitát. Olvasóinkat nagyon érdekelte ez az új fejlemény, lássuk, ki mit szólt hozzá. Kommentekből válogattunk.

A hét végéhez közeledve ismét számot vetünk, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyeket a közösségi médiában, az Mfor és a Privátbankár Facebook oldalain posztolva legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzá. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Hónapok óta éri a kritika Magyar Pétert, a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét, hogy „one-man show” a kampánya, sem jelöltjei, sem leendő kormányának tagjai nem ismertek. Aztán bemutatta a jelöltjeit, majd Kapitány István után most bemutatta egy új vezető szakemberét, külügyi vezetőjét, dr. Orbán Anitát. 



A hozzászólásokat olvasva igencsak megosztott fogadtatást látunk: van, aki az exfideszest, más a globális nagytőke ügynökét, megint más pedig a felkészült szakembert látja a jelöltben. Olvasói kommentekből válogattunk.

 

Tamás: “Már most több szakembere van a Tisza Pártnak, mint a Fidesznek valaha is volt.”

László: “A Fidesztől mára lemorzsolódott Atlanti-centrista holdudvarból jön. Mert átálltunk az orosz vonalra. Ez így erős igazolás.”

László: “Ez nem az a fajta karrier, amit „jókor jó helyen” lehet összeszedni. Ez az a fajta életút, amit tanulással, teljesítménnyel és gerinccel rak össze az ember. Miközben a jelenlegi hatalom rokonokat, barátokat, pártkatonákat küld külpolitikát játszani, addig most először történik valami szokatlan: olyasvalaki kerül előtérbe, aki ért is hozzá.
Lehet nem szeretni a Tisza Pártot, lehet vitatkozni Magyar Péterrel. De Orbán Anita szakmai súlyát eltagadni már nem vélemény, hanem rosszindulat. A fél Fidesz saját erőből a tizedéig nem jutna el egy ilyen életútnak.”

Gergely: “Ezek mind ott voltak a Fideszben és addig nem volt problémájuk vele, amíg ki nem rakták? Én a hivatalban felmondtam, amikor láttam, hogy miket csinál a Fidesz, pedig nem lett volna kötelező! Innentől én már jobb vagyok a Gulyás Gergely keresztfiának az apjánál, aki még Mészáros Lőrinc cégéhez is jelentkezett! Ugyanazt csinálja már most Magyar Péter és a Tisza párt, mint a Fidesz. Ugyanúgy kihasználja a nyugdíjasokat, fiatalokat, romákat és a többi réteget.”

László: “Nem vagyok MP-rajongó. Nekem ő csak egy kalapács, ami ripityára töri a Fideszt. Hogy mi lesz utána? Azon majd akkor gondolkozom, ha ott leszünk. Ha a Tisza második Fidesz lesz, lehet hogy éppen te, vagy én leszünk a kalapács, amit összetöri a Tiszát. Majd kiderül.”

Zoltán: “Hadházy és Mellár is fideszes volt. Nem nevezném őket sem árulónak, sem haszonlesőnek, sem ostobának. Azt nézzük, amit a Tisza ígér. Egyelőre elég, ha leváltják a Fideszt. Létrejöhet egy szabadabb demokrácia.”

József az orosz energiahordozókról való leválás szándékáról ezt írja: “Ha azt mondják, hogy fizetnék-e a 7 ezer forint helyett 15 ezret a villanyért, de ahhoz a Putyinnak már köze nincs, akkor nosza.”

Csilla: “Pont mint az ellenzék előző miniszterelnök jelöltje, Márki -Zay. Azt is menesztették mindenhonnan, ahogyan őt is."

Vilmos: “Házamat, anyósomat, vesémet feltettem volna arra, hogy egy multitól jön valaki. A többi is ilyen lesz. Ha ennyire profi, akkor gondolom leül Szijjártóval vitázni.”

Károly: “Szijjártóval? Könnyű dolga lenne. Elég lenne elővenni a nyilatkozatait akár az amerikai védőpajzsról, akár az ukránokról. Lenne mit szembeállítani egymással. Szíjjártó már annyit beszélt össze-vissza hogy a nyilatkozatai egymással szembemennek, magával is tudna vitázni.”

dr. Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi vezetője
Fotó: Facebook.com/Magyar Péter

Zsuzsa: “ne is pártkatonákat igazoljanak, úgy mint a Fidesz!
Jeszenszky Géza szerint jó választás, jó szakember!”

Egy olvasónk: “Az áprilisi változás újabb darabkája. Körvonalazódik az új, szakmailag és tapasztalataiban is megfelelő kormányzat az elkoptatott, dilettáns állampárti irányítás helyett.”

Gyula: “Gyűlnek a külföldi érdekeltségek képviselői a magyar érdekek helyett.”

Zoltán: “Moszkva helyett magyar érdekek gyűlnek a Tisza oldalán... Lavrov barátja helyett egy magyar érdekeltségű külügyi szakember…”

József: “Az olaj lobbi, a gáz lobbi – már csak valamilyen gyógyszer-, vegyszerlobbista hiányzik belőle.”

Zoltán: “Orosz érdekszférában éltem gyerekkoromban, aztán jött a nyugati érdekszféra 20 évig, most 16 éve sodródunk ismét az oroszok felé, van összehasonlításom. A nyugati időszak szabadabb volt, mint az orosz hatalom alatt…”

Angel: “A Tisza párt eddigi szakembereinek még a cipőfűzőjéig sem érnek fel a Fidesz emberei! Lehet itt dobálózni és lózungokat terjeszteni, de aki gondolkodik, olvas külföldi lapokat is, az tisztában van a különbséggel!”


