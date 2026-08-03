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Energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedések léptek életbe Szolnokon is

mfor.hu

A lakosságtól is takarékoskodást kérnek. 

Energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedések lépnek életbe Szolnokon, a város ivóvízellátása továbbra is biztonságosan biztosított – közölte a város polgármestere hétfőn a Facebook-oldalán.

Györfi Mihály arról tájékoztatott, hogy a tartós hőségre készülve Szolnok Önkormányzata és szakmai partnerei összehangolt intézkedéseket vezettek be a felelős víz- és energiafelhasználás érdekében.

Példaként említette, hogy egyes szökőkutakat és a Tiszavirág híd díszkivilágítását ideiglenesen leállítják. A Tiszaligeti Fürdőben ideiglenesen nem üzemelnek a szaunák. A városi közparkok és zöldfelületek öntözéséhez – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közreműködésével – lehetőség szerint nyersvizet használnak, ezáltal az ivóvízkészletek takarékosabb felhasználása valósul meg – közöte a városvezető.

Györfi Mihály a szolnokiakat arra kéri, hogy a hőség idején takarékoskodjanak az ivóvízzel.

 

(MTI) 

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