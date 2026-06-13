„Engem terhel a felelősség” – Orbán Viktor megnevezte a választási bukás okait

Orbán Viktor a választási vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, írta az MTI.

A Fidesz tisztújító kongresszusára érkező Orbán Viktor pártelnök nyilatkozik a Budapest Kongresszusi Központ előtt 2026. június 13-án

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A politikus hozzátette: a velük szembeni gyűlöletkampányokra és a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ. Emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, ráadásul a külföldről vezérelt algoritmusok „szemet szúró mértékben az abszurditás határáig részesítették előnyben mindazt, ami a kormányváltást szolgálta”. A Magyarországot fenyegető háborús veszélyről szóló üzeneteiket pedig ellenfelük sikeresen semlegesítette – sorolta.

Orbán Viktor arról is beszélt: nem sikerült megtalálni azt a politikát, ami az általános európai gazdasági hanyatlás ellenére is sikeres, valamint nem vállalták, hogy olyan gazdasági és szociális vállalásokat tegyenek, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek.

Kijelentette: „A választási vereségért engem terhel a felelősség”.

Beszélt arról is, hogy a Fidesznek 28 tagú elnöksége lesz, amelyben az összes „vármegyei” elnök ott lesz. A pártnak négy alelnöke lesz: Gál Kinga, Gyopáros Alpár, Bóka János és Krejcsi Balázs, Salgótarján polgármestere.

Orbán Viktor egyúttal reagált Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtti sajtótájékoztatóján elhangzottakra, amely szerint az Orbán-kormány Vitnyéd (Csermajor) területén befogadótábort akart kialakítani.

Mint a Fidesz elnöke fogalmazott, Magyarországon nincs migránstábor, és nem is lehet, mert az emberek ezt népszavazással eldöntötték.

Egy újságíró kérdésére, miszerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint az volt a terv, hogy becsapják az EU-t a migránstábor ügyében, Orbán Viktor azt mondta: ő a becsapás helyett inkább a „kitaktikázzuk” kifejezést használná.

Hozzátette: „Ha végre akartuk volna hajtani, akkor végrehajtottuk volna. Magyarországon azért nincs migráns, mert nem engedtük be őket.” Orbán Viktor szerint a kormány és a kormánypártok is ezt az álláspontot képviselték.

Beszélt arról is, hogy a Tisza-kormány „lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal”. „Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit.”