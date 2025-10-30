2p

Közélet Budapest Karácsony Gergely

Ennek lőttek! – Budapest korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást

mfor.hu

A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet alkotott a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználásáról korlátozva ezzel a szilveszteri tűzijátékozási lehetőségeket.

A Béres András (Párbeszéd-Zöldek) és Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett támogatták a képviselők – számol be róla az MTI.

A tűzijáték használatára vonatkozó hatályos kormányzati szabályozás értelmében minden nagykorú december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig engedély nélkül használhatja a pirotechnikai eszközök meghatározott körét, és ezen időszak alatt a tűzijáték használatból eredő negatív hatások sértik Budapest lakosságának egészséges környezethez, pihenéshez való jogát.

Mindezekre tekintettel szükségessé vált a pirotechnikai eszközök szilveszteri használatával összefüggő helyi szabályozás megalkotása – áll az elfogadott előterjesztésben.

A szabályozás Budapest egész területén a szilveszteri időszakban a tűzijátéktermékek használatát hat órára korlátozza, védett övezetben tiltja, míg fokozottan védett övezetben egész évben tiltja azok felhasználását.

A december 15-én hatályba lépő rendelet szerint tilos 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékterméket felhasználni Budapest egész területén december 31. 20 óra előtt, valamint január 1-jén 2 óra után, védett övezetben december 31-én és január 1-jén, és fokozottan védett övezetben.

