Ennek örülhettek a vásárlók a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban

Elkészült a Privátbankár Diszkont Árkosár.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár január végén szokás szerint elkészítette a hónapról hónapra megjelenő Privátbankár Diszkont Árkosarat. A felmérésben a három legnagyobb magyarországi diszkontlánc, a Lidl, az Aldi és a Penny üzleteiben járva összegezték a közel húsz termékből álló fogyasztói kosár árszínvonalának alakulását.

Mint a cikkből kiderült, csoda nem történt a boltokban, ahogy decemberben, úgy ezúttal is csak egészen minimális árcsökkenés volt tapasztalható, amit a vásárlók aligha éreznek meg a pénztárcájukon a nagybevásárlás során.

Az üzletekben januárban 11 630 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 11 666 forinttal, amely 0,3 százalékos árcsökkenésnek felelt meg.

A cikkből kiderült, a hónap legnagyobb, 33,4 százalékos drágulása a banánhoz volt köthető, a magyarok állandó kedvencének számító déligyümölcs esetében elsősorban az bizonyult ármozgató hatásúnak, hogy a decemberi felmérés készítésekor a háromból két diszkontban nagyarányú akció futott a gyümölcsre – ezek mostanra véget értek.

Laptársunk kiemelte, a hónap legjelentősebb árcsökkenése az 1 kilós csirkemellfilékhez köthető, ezek ára 12,4 százalékkal csökkent az előző felmérésünk elkészítése óta. A magyarázat ezúttal egyértelmű, azért kell kevesebbet fizetni a húsfélékért, mert néhány nap eltéréssel a Lidlaz Aldi és a Penny is vállalást jelentett be: több termék, köztük a csirkehús árát is csökkentették önkéntes alapon – kifejezetten a magyar termelőktől származó élelmiszereknél.

Az árcsökkentési akció úgy tűnik, hogy nagyon bejött a diszkontoknak és a vásárlóknak is, hiszen hónapok óta fordult elő először, hogy érdemben csökkent a csirkemellek ára az üzletekben.

Ez szinte stagnálás

A Privátbankár cikke végül kiemelte, a három diszkontlánc üzleteit járva összességében a fogyasztói kosár árcsökkenése volt tapasztalható; igaz, az vitatható, hogy egy kevesebb mint fél százalékos olcsóbbodás mennyire jelent érdemi segítséget a magyar vásárlóknak. Január végén az egy évvel korábbi állapothoz képest 4,39 százalékkal került kevesebbe a bevásárlás a diszkontokban – tette hozzá a portál.

További részleteket a felmérés eredményeiről laptársunk cikkében talál.

 

