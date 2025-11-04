Ennek Tóth Gabi sem örül – rossz hete volt a Megasztárnak

Nem lehet elégedett az RTL a Pandora – A szelence átka stratégiai reality teljesítményével. A mitológiai témákra felhúzott műsor sokat gyengült az egy héttel korábbi eredményéhez a teljes lakosság körében, és már átlagosan csak 308 ezer nézőt érdekelt. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában sem sikerült aratnia, itt 176 ezer nézőt, valamint 9,8 százalékos közönségarányt tudott hozni átlagosan. A műsorsáv második felében a csatorna ismétléseket adott, ezek néhány százezer nézőt érdekeltek.

Nincs oka az elmúlt hetekben a TV2-nek a panaszra, a Házasság első látásra, a Netflixtől adaptált, vakon házasodós műsor továbbra is a nézők egyik kedvence, amely a teljes lakosság körében adásonként átlagosan 760 ezer főt vonzott a képernyők elé. A reality

a toplistában is tarolt, a hét legnézettebb műsora ugyanis a csütörtöki rész volt, ezt 787 ezren nézték.

A 18-59 évesek korcsoportjában is tartotta a szintet a Házasság első látásra, a szegmensben 320 ezer nézőt ért el, kereken 18 százalékos közönségarány mellett, nagyrészt tartva az előző hetekben már megszokott szintet.

A program második felében a TV2 a Legyen ön is milliomos! részeit küldte adásba, a felújított vetélkedő 588 ezres nézettséget ért el a teljes lakosság körében, ami az esti fél tízes kezdés fényében kiugróan jó eredmény.

Nagyot ment az X-Faktor, kikapott a Megasztár

A hétvégi szuperprodukciók ezúttal is komoly tumultust hoztak, mindkét pihenőnapon jelentős kínálat várta azokat, akik tévézni akartak.

Szombaton az RTL az X-Faktor élő show-t megelőző köreinek újabb adását adta le, amely a teljes lakosság körében 573 nézőt ért el. A csatorna azonban így is örülhetett, ugyanis a 18-59 évesek korcsoportjában megint nagyot dobbantott a vetélkedő, és 373 ezer nézőjével, valamint 20,4 százalékos közönségarányával az egész hét legjobbja lett a szegmensben. Az X-Faktor november elsejei részének jó teljesítménye az éves adatokban is előkelő helyen végzett, összességében a 18-59 évesek korcsoportjában az év 11. legnézettebb adása volt ez.

Az élő show nem tett jót a Megasztár nézettségének?

Fotó: TV2 Sajtószoba

A TV2 a párhuzamosan futó, zsűrijében többek közt Tóth Gabit is felvonultató Megasztárral ezúttal nem lehetett elégedett, hiszen az csak kereken 500 ezer főt érdekelt a teljes lakosság körében, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban mindössze 200 ezer nézőt tudott felmutatni gyengécske, 11,3 százalékos közönségarány mellett.

Vasárnap a Sztárbox szuperdöntője 492 ezer nézőt érdekelt a teljes lakosság körében, míg a 18-59 évesek korcsoportjában jól teljesítettek a pofozkodó hírességek, és 325 ezer nézőt hoztak 15,8 százalékos közönségarány mellett.

Az este győztese össznézettség szempontjából a Sztárban sztár All Stars lett, amely 755 ezer nézőjével csak a Házasság első látásra mögött maradt le a teljes lakosság körében a toplistán. Érdekesség, hogy az éneklős műsort a kiemelt kereskedelmi korcsoportban ezúttal lenyomta a Sztárbox, hiszen a Sztárban sztár itt 302 ezer nézőt hozott lázba 16 százalékos közönségarány mellett.