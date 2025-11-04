3p
Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

Ennek Tóth Gabi sem örül – rossz hete volt a Megasztárnak

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A 44. hét nézettségi adataiban az élen nem változott a sorrend.

Nem lehet elégedett az RTL a Pandora – A szelence átka stratégiai reality teljesítményével. A mitológiai témákra felhúzott műsor sokat gyengült az egy héttel korábbi eredményéhez a teljes lakosság körében, és már átlagosan csak 308 ezer nézőt érdekelt. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában sem sikerült aratnia, itt 176 ezer nézőt, valamint 9,8 százalékos közönségarányt tudott hozni átlagosan. A műsorsáv második felében a csatorna ismétléseket adott, ezek néhány százezer nézőt érdekeltek.

Nincs oka az elmúlt hetekben a TV2-nek a panaszra, a Házasság első látásra, a Netflixtől adaptált, vakon házasodós műsor továbbra is a nézők egyik kedvence, amely a teljes lakosság körében adásonként átlagosan 760 ezer főt vonzott a képernyők elé. A reality

a toplistában is tarolt, a hét legnézettebb műsora ugyanis a csütörtöki rész volt, ezt 787 ezren nézték.

A 18-59 évesek korcsoportjában is tartotta a szintet a Házasság első látásra, a szegmensben 320 ezer nézőt ért el, kereken 18 százalékos közönségarány mellett, nagyrészt tartva az előző hetekben már megszokott szintet.

A program második felében a TV2 a Legyen ön is milliomos! részeit küldte adásba, a felújított vetélkedő 588 ezres nézettséget ért el a teljes lakosság körében, ami az esti fél tízes kezdés fényében kiugróan jó eredmény.

Nagyot ment az X-Faktor, kikapott a Megasztár

A hétvégi szuperprodukciók ezúttal is komoly tumultust hoztak, mindkét pihenőnapon jelentős kínálat várta azokat, akik tévézni akartak.

Szombaton az RTL az X-Faktor élő show-t megelőző köreinek újabb adását adta le, amely a teljes lakosság körében 573 nézőt ért el. A csatorna azonban így is örülhetett, ugyanis a 18-59 évesek korcsoportjában megint nagyot dobbantott a vetélkedő, és 373 ezer nézőjével, valamint 20,4 százalékos közönségarányával az egész hét legjobbja lett a szegmensben. Az X-Faktor november elsejei részének jó teljesítménye az éves adatokban is előkelő helyen végzett, összességében a 18-59 évesek korcsoportjában az év 11. legnézettebb adása volt ez.

Az élő show nem tett jót a Megasztár nézettségének?
Az élő show nem tett jót a Megasztár nézettségének?
Fotó: TV2 Sajtószoba

A TV2 a párhuzamosan futó, zsűrijében többek közt Tóth Gabit is felvonultató Megasztárral ezúttal nem lehetett elégedett, hiszen az csak kereken 500 ezer főt érdekelt a teljes lakosság körében, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban mindössze 200 ezer nézőt tudott felmutatni gyengécske, 11,3 százalékos közönségarány mellett.

Vasárnap a Sztárbox szuperdöntője 492 ezer nézőt érdekelt a teljes lakosság körében, míg a 18-59 évesek korcsoportjában jól teljesítettek a pofozkodó hírességek, és 325 ezer nézőt hoztak 15,8 százalékos közönségarány mellett.

Az este győztese össznézettség szempontjából a Sztárban sztár All Stars lett, amely 755 ezer nézőjével csak a Házasság első látásra mögött maradt le a teljes lakosság körében a toplistán. Érdekesség, hogy az éneklős műsort a kiemelt kereskedelmi korcsoportban ezúttal lenyomta a Sztárbox, hiszen a Sztárban sztár itt 302 ezer nézőt hozott lázba 16 százalékos közönségarány mellett.

Így alakult a heti végeredmény

A 44. héten továbbra sem volt kérdés, hogy a hétköznapok királya a Házasság első látásra, a reality igazi közönségkedvenc, amely stabilan 700 ezer fölött teljesített az új évad kezdete óta, de a TV2 a Legyen ön is milliomos! számaival is elégedett lehet. A hétvégén az RTL-nek jött ki jobban a lépés, és a csatorna javára billent a mérleg összességében, egyedül a Sztárban sztár All Stars tudta hozni a kötelezőt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Október végére nőtt a Tisza előnye, de a Fidesz is tudott erősíteni

Október végére nőtt a Tisza előnye, de a Fidesz is tudott erősíteni

A Tisza 48, a Fidesz-KDNP 37 százalékon áll a biztos pártválasztó a választásokra elmenni szándékozó szavazók körében.

Vitézy Dávid öt pontban szedi szét az új HÉV-tendert

Vitézy Dávid öt pontban szedi szét az új HÉV-tendert

Első ránézésre persze örömteli hír, hogy a kormány végre kiírta az új HÉV-tendert, de az ördög a részletekben van – írja a Podmaniczky Mozgalom vezetője keddi Facebook bejegyzésében.

Szakértői kormányról kérdez egy kormányközeli közvéleménykutató

Szakértői kormányról kérdez egy kormányközeli közvélemény-kutató

Támogatna-e egy szakértői kormányt – kérdezte az Amarore a HVG egyik olvasójától.

Karácsony Gergely nem húzza az időt

Karácsony Gergely nem húzza az időt

A főpolgármester beszámol a kormány által kiküldött fővárosi átvilágítási szakértő (FÁSZ) részére átadott adatokról, visszautasítva az időhúzás vádját. Inkább bizalmi válságot lát.

Az Orbán-kormány a többség szemében elbukott az alkalmassági vizsgán

Az Orbán-kormány a többség szemében elbukott az alkalmassági vizsgán

A Policy Solutions 12 közpolitikai témával kapcsolatban kérdezte meg az embereket arról, hogy szerintük Orbán Viktor vagy Magyar Péter kormánya nyújtana benne jobb teljesítményt.

Itt a bejelentés: több mint 10 ezren kapnak 13. havi illetményt az idén

Itt a bejelentés: több mint 10 ezren kapnak 13. havi illetményt az idén

A teljes bírósági ágazat, több mint 10 ezer ember kaphat 13. havi illetményt idén – közölte Tuzson Bence igazságügyi miniszter éves meghallgatásán kedden az Országgyűlés igazságügyi bizottságában.

Orbán Viktor szerint a bankadó miatt támadják az elemzők, a bankok beálltak a Tisza Párt mögé

Orbán Viktor szerint a bankadó miatt támadják az elemzők, a bankok beálltak a Tisza Párt mögé

Keményen nekiment a miniszterelnök a K&H vezető elemzőjének. Azzal vádolja a nemzetközi bankvilágot, hogy beálltak a Tisza Párt mögé.

Hiába hozták meg a szívhangrendeletet, nem volt hatása az abortuszokra

Hiába hozták meg a szívhangrendeletet, nem volt hatása az abortuszokra

Három éve hozta meg a kormány a rendeletet, hogy a nőknek terhességmegszakítás előtt meg kell hallgatniuk a magzat szívhangját, de a Telex szerint ennek nem sok hatása volt. 

Iványi Gábor: „Számítottam rá, hogy még a választások előtt vádat fognak emelni”

Hogy kik voltak a társai? Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és még két illető.   

Mészáros Lőrinc és felesége szépen hizlalja közös cégét

A közös cégbe a közös számlájukról utaltak. 

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168