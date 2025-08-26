Ennyi egy nem fapados magánrepülés Budapestről Brač szigetére

Az ajánlatot a párizsi székhelyű Aero Affaires adta, amely néhány évvel korábbi gyártású Pitalus PC-12-eseket kínál bérlésre, mint amilyennel a miniszterelnök repült. A cég szerint minden gép VIP-belsővel rendelkezik, de az Orbánék által használt verzió „nagyon VIP belső tere” különösen kiemelkedik a kínálatból – írja a 444.

Az utazás ára a társaság tájékoztatása szerint 11 543 euró, vagyis közel 4,6 millió forint. Ez tartalmazza a két pilótát, valamint a fedélzeten elérhető korlátlan étel- és italfogyasztást, ugyanakkor nem foglalja magában a helyben fizetendő adókat.