Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Ennyi: leuralta a Tisza a fontos listát a hatalomváltással

Sok új szereplő került fel a politikusi listára. 

2000 válaszadón keresztül mérte meg az Europion a magyar politikusok megítélését. A 24.hu szemléje alapján arról érdeklődtek a résztvevőknél, hogy mennyire látnák szívesen az egyes szereplőket fontos közéleti feladatkörben.

Aki bent maradt, az még kevésbé szimpatikus

A népszerűségi listát Magyar Péter vezeti. A kormányfőtől lemaradva következnek a Tisza Párt vezető politikusai: Kapitány István, Orbán Anita és Radnai Márk valamint Hegedűs Zsolt.

Őket követik az előző kormány tagjai: Orbán Viktort már csak a magyarok 31 százaléka látná szívesen fontos szerepben. Népszerűtlenebbek nála a Parlamentben maradó volt miniszterei, Szijjártó Péter és Gulyás Gergely.

Lázár Jánost pedig megelőzi a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László is.

Jelölni se kellett volna

Melléthei-Barna Márton ügye igen megosztó volt. 28 százalék szerint nagy hiba volt már a jelölés is igazságügyi miniszternek, 35 százalék szerint is hiba volt, de lemondása, amit példának ajánlott a jelenlegi állami vezetőknek megfelelő korrekció volt.

25 százalék szerint túlreagálás volt lemondása, mert jó igazságügyi miniszter lett volna. Hétfőn egyébként megkezdődik a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti meghallgatása.

Tanács Zoltán a jövőbe repítené hazánkat

Az induló új tárca rögtön nagy vállalással indulhat, derült ki a leendő miniszter meghallgatásakor.

Kormányváltás: már csak ez az utolsó mozzanat hiányzik

Kedd délutánig kell még várni ahhoz, hogy teljesértékű legyen az új kormány.

A fideszes Németh Zsolt szerint most fejeződik be a rendszerváltás

Az új Országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, véget ért a posztkommunizmus időszaka – írta Németh Zsolt (Fidesz) országgyűlési képviselő vasárnap a Facebookon.

Magyar Péter miniszterelnök beszédét nézik kivetítőn a Tisza Párt egész napos „rendszerváltó népünnepély” elnevezésű rendezvényének résztvevői az Országház előtti Kossuth Lajos téren az új Országgyűlés alakuló ülésének napján, 2026. május 9-én.

Keményen bírálta Magyar Pétert egy osztrák napilap

Nem volt teljesen pozitív a szombati nap külföldi visszhangja.  

Három visszaküldött törvény marad az új parlament tárgysorozatán

Itt a lista: ezt örökli az új Országgyűlés az előző ciklusból

Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból, ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott, a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat.

Két hazai településen is választás lesz vasárnap

Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Felsőszentmártonban polgármestert és képviselőket, Esztergomban pedig önkormányzati képviselőt választanak.

Itt látszik igazán, mekkorát tarolt az új kormánypárt – A hét ábrája

Így alakult az előző ciklusok Országgyűléseinek összetétele.

Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke – megalakult az új Országgyűlés

Megtartották az Országgyűlés alakuló ülését szombaton. Miniszterelnökké választották Magyar Pétert, a Kossuth téren ünnepelheti meg a tömeg a rendszerváltás óta a legnagyobb felhatalmazással rendelkező kormány hivatalba lépését.

A francia Riviérán, egy Hermés-üzletben fotózták le Mészáros Lőrincet

Egy indiai dizájner fényképezkedett a leggazdagabb magyarral, az Átlátszónak pedig más is megerősítette, hogy a fotó valóban friss.

Börtönbe vonult Tarsoly Csaba

Csütörtök reggel vitték II. kerületi otthonából börtönbe Tarsoly Csabát, a soltvadkeri takarékszövetkezeti ügyben két évet kapott. Az ellene hozott vádakért nem vállalt felelősséget, de önként vonult be.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


