Ennyi: leuralta a Tisza a fontos listát a hatalomváltással

2000 válaszadón keresztül mérte meg az Europion a magyar politikusok megítélését. A 24.hu szemléje alapján arról érdeklődtek a résztvevőknél, hogy mennyire látnák szívesen az egyes szereplőket fontos közéleti feladatkörben.

Aki bent maradt, az még kevésbé szimpatikus

A népszerűségi listát Magyar Péter vezeti. A kormányfőtől lemaradva következnek a Tisza Párt vezető politikusai: Kapitány István, Orbán Anita és Radnai Márk valamint Hegedűs Zsolt.

Őket követik az előző kormány tagjai: Orbán Viktort már csak a magyarok 31 százaléka látná szívesen fontos szerepben. Népszerűtlenebbek nála a Parlamentben maradó volt miniszterei, Szijjártó Péter és Gulyás Gergely.

Lázár Jánost pedig megelőzi a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László is.

Jelölni se kellett volna

Melléthei-Barna Márton ügye igen megosztó volt. 28 százalék szerint nagy hiba volt már a jelölés is igazságügyi miniszternek, 35 százalék szerint is hiba volt, de lemondása, amit példának ajánlott a jelenlegi állami vezetőknek megfelelő korrekció volt.

25 százalék szerint túlreagálás volt lemondása, mert jó igazságügyi miniszter lett volna. Hétfőn egyébként megkezdődik a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti meghallgatása.