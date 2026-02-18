Ennyi lehet a legmagasabb magyar nyugdíj

Bár hivatalos adatok nincsenek róla, 2024-es statisztikából kiindulva számolta ki a Hóvége.hu, hogy mennyi lehet most a legmagasabb nyugdíj Magyarországon. Bár a hivatalos KSH-statisztikákban a milliós nyugdíjak nem, csak a 700 ezer forint fölötti nyugdíjak szerepelnek, most is lehetnek olyanok, akiknek milliós összeg jár az aktív éveik után.

A lap nyugdíjszakértője a korábbi összegekhez hozzávette a 2025. januári nyugdíjemelést (3,2 százalék), plusz a tavaly novemberi nyugdíjemelési korrekciót (1,6 százalék), valamint az idei januári nyugdíjemelést (3,6 százalék).

Ez alapján mára több mint 2 millió 172 ezer forintra emelkedhetett a 2024-es 2 millió forintos nyugdíj, a 4 millió forintos luxusnyugdíj csaknem 4 millió 345 ezer forintra.

Ilyen magas nyugdíja csak néhány embernek lehet az egész országban (2019-ben, amikor még volt erről adatszolgáltatás, kilenc személy kapott kétmillió forint fölötti nyugdíjat, huszonhárom pedig 1 és 2 millió forint közöttit.