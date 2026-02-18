1p

Ennyi lehet a legmagasabb magyar nyugdíj

mfor.hu

2024-es adatok alapján számolták ki nyugdíjszakértők, mennyi lehet most a csúcsnyugdíj Magyarországon.

Bár hivatalos adatok nincsenek róla, 2024-es statisztikából kiindulva számolta ki a Hóvége.hu, hogy mennyi lehet most a legmagasabb nyugdíj Magyarországon. Bár a hivatalos KSH-statisztikákban a milliós nyugdíjak nem, csak a 700 ezer forint fölötti nyugdíjak szerepelnek, most is lehetnek olyanok, akiknek milliós összeg jár az aktív éveik után.

A lap nyugdíjszakértője a korábbi összegekhez hozzávette a 2025. januári nyugdíjemelést (3,2 százalék), plusz a tavaly novemberi nyugdíjemelési korrekciót (1,6 százalék), valamint az idei januári nyugdíjemelést (3,6 százalék).

Ez alapján mára több mint 2 millió 172 ezer forintra emelkedhetett a 2024-es 2 millió forintos nyugdíj, a 4 millió forintos luxusnyugdíj csaknem 4 millió 345 ezer forintra.

Ilyen magas nyugdíja csak néhány embernek lehet az egész országban (2019-ben, amikor még volt erről adatszolgáltatás, kilenc személy kapott kétmillió forint fölötti nyugdíjat, huszonhárom pedig 1 és 2 millió forint közöttit.

„A kormány végigbliccelte az elmúlt évet, fizessenek 12 milliárd forintot" – az OTP-n múlik Budapest csődje

Már mínusz 40 milliárd forint az egyenleg – az OTP-n múlik Budapest csődje

Bizakodónak tűnt Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerda délután: jelenleg az utolsó egyeztetéseket folytatják az OTP-vel az önkormányzat hitelkeretének bővítéséről. Mínusz 40 milliárd forint az egyenleg, és ha nem történne változás, már a beszállítóknak sem tudnának fizetni. A havazás kétmilliárdba került Budapestnek.

Levelet küldtek a BKV-sok Lázár Jánosnak: állítsa vissza a kedvezményes nyugdíjkorhatárt

Levelet küldtek a BKV-sok Lázár Jánosnak: ez így nem mehet tovább

Évente 13 és fél hónapot dolgoznak, s a kedvezményes nyugdíj 2012-es eltörlése, no meg az öregségi korhatár megemelése miatt a férfi városi járművezetők a korábbinál átlagosan 11, a nők – ha nem lenne a „Nők 40” – 16 évvel később mehetnek nyugdíjba – olvasható az Egységes Közlekedési Szakszervezet közleményében.

Már katona is van a Fővárosi Közgyűlésben, egy városatya pedig jóval kevesebbet kér bérlőitől

Két személyi változás is volt a Fővárosi Közgyűlés összetételében, egy fideszes és egy tiszás képviselő távozása miatt került egy-egy párttársuk a plénumba. Ám ez sem hozott jelentős változást a városatyák és városanyák vagyonában a leadott nyilatkozataik szerint. Idén is megnéztük, hogyan alakultak a jelentősebb vagyontárgyaik, mennyi készpénzt tartanak otthon, és a pikánsabb érdekességeket most is kimazsoláztuk.

Stohl András megtalálta a szerelmet – amit a TV2 művelt az RTL-lel, abban nem volt köszönet

Így alakultak a 7. hét nézettségi adatai.

Legalább hat embert szeretne a parlamentbe juttatni a Kutyapárt

Legalább hat embert szeretne a parlamentbe juttatni a Kutyapárt

Főleg a listás szavazatokra számítanak.

Március 15.: a kampány közepén érkezik a Békemenet és a Nemzeti Menet is

Március 15.: a kampány közepén érkezik a Békemenet és a Nemzeti Menet is

Napokig tarthat majd a számháború, hogy hol voltak többen.

Új tendert írnak ki a tudományos innovációs parkokra, Paár Attila is kifogásolta a pályázatot

Eredménytelenül zárult a kaposvári, a székesfehérvári és a zsámbéki Tudományos Innovációs Parkokra kiírt közbeszerzés. Többek között a 100 leggazdagabb magyar közé tartozó Paár Attila is panasszal élt a pályázati kiírás ellen.

Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kövér László egy fontos lista élén tűnt fel

Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kövér László egy fontos lista élén tűnt fel

Bemutatta országos listáját a Fidesz.

Kiakadtak a közművelődési dolgozók, béremelést követelnek a minisztertől

Kiakadtak a közművelődési dolgozók, béremelést követelnek a minisztertől

Átadták az erről szóló petíciót hétfőn.

Még a csapból is Orbán Viktor folyt a hétvégén?

Magas lehetett az évértékelő elérése.

