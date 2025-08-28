Ennyibe fáj Rákay Philipnek az elit angol tagság

2p
Rákay Philip kormányközeli producer és médiaszemélyiség egy privát brit elit klub, nevezetesen a Royal Automobile Club (RAC) tagja lett, ami nem kevés pénzbe kerül. 

Rákay Philip a nyáron fel is bukkant az elit angol klub vidéki kastélyánál a családjával együtt. A Telex megkeresésére Rákay nem tagada, hogy tag lett, egyéb kérdésekre viszont nem válaszolt, így azt sem árulta el, mennyibe kerül a tagság.

Vezess.hu cikkéből viszont az is kiderül, hogy

5500 fontba (mintegy 2,5 millió forintba) kerül a 31 év feletti férfiaknak az egyszeri belépés, az éves tagdíj pedig 2336 font (mai árfolyamon 1,07 millió forint).

Ha valaki a partnerét, feleségét vagy a barátnőjét is magával vinné, neki 2750 fontos (1,3 millió forint) belépési díjat kell fizetni, és évente 1168 tagságit (500 ezer forint).

28 és 30 közötti tagok belépési költsége 3408 font (1,5 millió forint), éves díja 1395 (650 ezer forint), a gyerekekre pedig csak éves díjat számolnak fel 127 és 463 font között. Minél idősebb a gyermek, annál drágább az éves „feliratkozási” díj. Két éves korig viszont semmilyen anyagi vonzata nincs annak, hogy egy kisgyermek klubtag legyen.

A RAC-tagsággal együtt jár az is, hogy további több mint 80 magánklubhoz biztosít hozzáférést a világ számos pontján az Egyesült Királyságban, Észak-Amerikában, Ázsiában. A kölcsönös tagsághoz csak egy formális bemutatkozó levél és érvényes tagsági kártya kell. De természetesen a RAC-nak is vannak saját exkluzív klubházai, szám szerint kettő:

  • egy London belvárosában luxus éttermekkel, szalonokkal, bárral, könyvtárral, szivarteremmel;
  • egy pedig Surrey-ben, Epsomnál, ahol kastélypark, golfpálya, teniszpályák, wellness és fitneszkomplexum, valamin uszoda is igénybe vehető.

