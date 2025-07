Ennyiért dolgoznak a melósok Magyarországon

A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem 7 ezer munkavállaló béradatait dolgozta fel. A földrajzi bontásból kiderült, hogy már csak két olyan régió van az országban, ahol a fizikai átlagórabér szintje nem éri el a 2000 forintot: a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 1900 és 2000 forint között alakul ez az érték. Hozzátették, hogy felfelé a Közép-Dunántúl, illetve a fővárost is magában foglaló Közép-Magyarország emelkedik ki a mezőnyből: az előbbi régióban a 2400 forintot közelíti az órabérek átlagos nagysága, az utóbbi területeken pedig ez az érték már a 3000 forintos szint körül mozog.

A közlemény idézte Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatóját, aki szerint bár a tavalyi 13,5 százalékos mértéktől elmarad, a 7,9 százalékos éves bérnövekedési ütem továbbra is több mint 3 százalékos reálbérnövekedést biztosít. A Moore Hungary tanácsadó és könyvvizsgáló cég ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég magyarországi leányvállalatánál dolgozó, csaknem 500 középvezető béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2025 második negyedévében átlagosan 7,3 százalék volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere a közleményben megjegyezte, a szellemi középvezetők körében tapasztalható bérnövekedés mértéke jelenleg belesimul a teljes munkaerőpiaci átlagba, ami ebben a munkavállalói körben is csaknem 3 százalékos reálbérnövekedést biztosít. Arra is kitértek, hogy az országos szinten már több mint 60 ezer embert foglalkoztató üzleti szolgáltatóközpontok (BSC-k) középvezetőinél csaknem 7 százalékos béremelést hajtottak végre az elmúlt 12 hónap során a Moore Hungary adatai szerint. Jól mutatja a BSC-szektor munkaerőpiaci vonzerejét, hogy ez a béremelkedési ütem is elegendő volt az aktuálisan szükséges létszám biztosításához: miközben a belépési forgalom 3,8 százalékos volt, a kilépési továbbra is 2 százalék alatt maradt – írták.