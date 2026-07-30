Ennyiért használta a külföldi repterek VIP-váróit Szijjártó Péter és delegációja

Öt év alatt 66 alkalommal fordult meg magyar delegáció külföld repülőterek VIP-váróiban, a különböző szolgáltatások pedig összesen több mint 51 millió forintba kerültek – tudta meg a Hvg. Alkalmanként átlagosan több mint 780 ezer forintot költött Szijjártó Péter volt külügyminiszter és kísérete, amikor a külföldi repülős utak során igénybe vette ezt a szolgáltatást.

A legtöbbet 2021 nyarán, Oroszországban költötte a magyar külügyminiszter és kísérete: az ottani VIP-váróban keletkezett számla több mint 11 millió forint volt, a delegációban akkor mindössze 15-en voltak.

Állami pénzből fizették a 2022 szeptemberi amerikai utat is: a repüléshez a Honvédelmi Minisztérium biztosította a különgépet, majd Szijjártó Péter nevére egy 990 ezer forint értékű számlát számoltak el – miközben a miniszteren kívül 12 tagú delegáció összes VIP-költsége 509 ezer forint volt.

Szijjártó Péternek 2022 és 2026 között összesen 53 alkalommal béreltek magángépet a hivatali útjaihoz, ezért pedig 4,8 milliárd forintot kellett fizetni állami pénzből. A Külügyminisztérium kimutatása szerint az elmúlt években több esetben is előfordulhatott, hogy ugyan kifizették a különgépre szánt összeget, de magát a repülőt nem vették igénybe. 2026. január és március között összesen 255 millió forintot fordítottak különgépre, de ebből 104 millió forint teljesen kárba veszett, végül ugyanis nem használták a repülőt – legalábbis a kimutatás szerint.

Az RTL Híradó arról számolt be, hogy négy utazás során összesen 15 millió 596 ezer forintért bérelt szobákat Szijjártónak a korábbi Külgazdasági és Külügyminisztérium. A foci-vb ideje alatt Katarban egyetlen éjszakára 6 és fél millió forint közpénzt fizettek ki egy piramis formájú szálloda szobájára. Szijjártó az ATV-nek arról beszélt: energetikai és külügyi tárgyalásokat folytatott és misén vett részt Kataran, nem a vb-re ment. .

Ghánában pedig 4,1 millió forintért szállt meg a korábbi miniszter, az Egyesült Államokban 2,9 millió forintért, Törökországban pedig 1,9 millió forintért béreltek neki szobát. A Külügyminisztérium már korábban vizsgálatot indított Szijjártó Péter utazásai miatt.