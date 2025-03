Ennyivel pénzelték az itthoni politikai hálózatokat – állítólag

A hivatal idén 6,2 milliárd forintból gazdálkodik. A Magyar Hang írta meg, hogy mire mennyit költ; mint kiderült, karácsonyi bulit 13,8 millió forintért tartott, méregdrágán bérel ingatlanokat, és a büdzséje negyedét, 1,6 milliárd forintot költi kommunikációra. Az ehhez kapcsolódó feladatokat a Balásy Gyulához köthető médiacégek, a New Land Media és a Lounge Design végzik.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal február elején közölte, mindent meg fog tenni azért, hogy Magyarországon ne lehessen külföldi pénzből politikai tevékenységet folytatni, közvetlenül azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy interjúban arról beszélt: „a nemzetközi hálózatokkal le kell számolni, ki kell őket söpörni”. Azt is mondta, hogy nyilvánosságra kell hozni azoknak a magyarországi szervezeteknek a nevét, amelyek Amerikából pénzt fogadtak el, szankciókat kell alkalmazni velük szemben, aminek jogilag érvényt fognak szerezni.

Azt is hozzátették, hogy a „hálózat” költségvetése ennél bizonyosan nagyobb, mert egyes uniós és EU-n kívüli országok kormányai, illetve magánalapítványok és magáncégek is részt vállalnak a finanszírozásában.

A szervezet azt írja: vizsgálatai során megállapította, hogy „Magyarországon is aktív az a politikai nyomásgyakorló hálózat, amely az amerikai Demokrata Párt és a hozzá kötődő üzleti körök, valamint a nemzetközi progresszív ideológiai tábor céljait szolgálja”. A hálózat működését szerintük „egy szövevényes külföldi finanszírozási rendszer biztosítja”, amely egészen a közelmúltig három pillérre épült: amerikai kormányzati forrásokra, brüsszeli bizottsági forrásokra és kormányzati pénzeket is továbbosztó pénzalapok saját forrásaira. Ez utóbbiak között a Soros Györgyhöz kötődő Open Society Foundationt, valamint a Rockefeller Foundationt és a German Marshall Fundot sorolták fel.

