EP: kerüljön be az abortuszhoz való jog az Európai Unió Alapjogi Chartájába

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén uniós szintű intézkedések meghozatalát szorgalmazta a nemek közötti egyenlőség előmozdítására, a nemi alapú erőszakkal, az egészségügyi ellátással, és a munkavállalással kapcsolatos kérdések kezelésére, valamint a biztonságos és legális abortuszhoz való jog felvételét az Európai Unió Alapjogi Chartájába.

A 310 szavazattal, 222 ellenében és 68 tartózkodás mellett elfogadott jelentésében az uniós parlament felszólította az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő stratégiát a nemi esélyegyenlőség előmozdítására a 2026-2030 közötti időszakra vonatkozóan.

Az EP-képviselők azt szeretnék, ha az uniós bizottság javaslatot terjesztene elő a nemi alapú erőszaknak a különösen súlyos, határokon átnyúló dimenzióval rendelkező bűncselekményként való besorolására. Véleményük szerint emellett el kell ismerni a nőgyilkosságot, azaz a nőknek vagy lányoknak a nemük miatt történő meggyilkolását különálló bűncselekményként, valamint el kell készíteni a nemrég elfogadott, a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről szóló jogszabály végrehajtásához szükséges iránymutatásokat.

Az EP azt kéri, hogy az uniós bizottság terjesszen elő javaslatot az EU jogszabályokban a nemi erőszak bűncselekményének a beleegyezés hiányán alapuló harmonizált fogalommeghatározására. Továbbá sürgették a tagállamokat, amelyek még nem ratifikálták a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezményt, hogy tegyék meg ezt.

Több mindenről is döntöttek
Fotó: Európai Parlament

Az egészségügyi ellátás tekintetében az EP-képviselők egyebek mellett azt követelik, hogy az EU biztosítsa a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáférést. Szüntesse meg a nemek közötti egészségügyi egyenlőtlenségeket a nemekhez kötődő egészségügyi szükségletek és kockázatok kezelésével, különös figyelmet fordítva a nőket aránytalanul érintő betegségekre.

Az EP azt szeretné, ha az EU átfogó és kötelező erejű jogi keretet hozna létre a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való teljes és egyenlő hozzáférés biztosítására, és felszólított a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő mentális egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáférés bevezetésére.

Az EP felkérte az Európai Bizottságot, hogy támogassa a nők munkaerőpiaci integrációját, és hozzon intézkedéseket a foglalkoztatás területén tapasztalt különbségek, köztük a nemek közötti bér- és nyugdíjkülönbségek csökkentése érdekében.

Az EP-képviselők emellett követelik a megfelelő minimálbérről, a bérek átláthatóságáról, a nők igazgatósági tagságáról, valamint a szülők és gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló uniós irányelvek időben történő végrehajtását.

Az EP-képviselők sürgetik továbbá, hogy az EU erősítse meg a demokratikus visszacsúszás, valamint a nők és szexuális kisebbségekhez tartozók jogai elleni támadások kezelésére szolgáló mechanizmusokat. (MTI)

