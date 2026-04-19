Érdekes dolgok derültek ki Magyar Péterről – a másikról

Szombaton jelntette be Magyar Péter, a Tisza Párt a választásokat óriási fölénnyel megnyerő Tisza Párt kormányalakításra felkért miniszterelnök-jelöltje, hogy új választás kiírását kezdeményezik a sárvári központú Vas megye 2-es választókerületben.

A szavazókat ugyanis megtéveszthette, hogy a körzbetben független jelöltként indult egy Magyar Péter nevű jelölt, aki 909 szavazatot gyűjtött be, miközben a Fidesz-KDNP jelöljte csupán 258 szavazatnyi különbséggel nyert a tiszás Strompová Viktóriával szemben.

A 444 által összegyűjtött információk szerint a Szombathelytől pár kilométerre, Bucsuban lakó Magyar Péter 2025. június 13-án feltűnt a szombathelyi Lázárinfón is, idén március 15-én pedig részt vett a Békemeneten, úgy, hogy akkor már független jelöltként nyilvántartásba volt véve.

A választáson függetlenként induló Magyar Péter kérdez a szombathelyi Lázárinfón

Fotó: Lázár János/Youtube

Jelöltként ez a Magyar Péter egyébként nem kampányolt, sem plakátjai, sem válaszási eseményei nem voltak.