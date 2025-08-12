2p
Érdekes dolgokat mondott Magyar Péter egy lengyel lapnak

Kitartana az orosz gáz és olaj mellett a Tisza elnöke? Üzent a Magyarországon menedéket kapott lengyel politikusnak is.

A HVG vette észre, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hosszú interjút adott a  a Gazeta Wyborcza befolyásos lengyel lapnak.

Az interjúban Magyar újra megerősítete, hogy miniszterelnökként első külföldi útja Varsóba vezetne, és üzent  Marcin Romanowski volt miniszterhelyettesnek, aki a magyar kormánytól kapott menedékjogot. Keressen magának más búvóhelyet – fogalmazott a Tisza elnöke.

Kérdezték az orosz gáz- és olajvásárlásról is, és Magyar nem állt ki egyértelműen ezek – az uniós vezetés által is szorgalmazott – leállítása mellett, hanem az ország földrajzi helyzetét hozta fel az orosz energiaimport indoklásaként és arról beszélt, hogy az unió támogatásával ki kell szélesíteni a beszerzési források körét, még ha ez hosszú időt is vesz igénybe.

Ukrajánról szólva így fogalmazott: 

„Őszintén szólva nem értem az ukrán politikusokat. Ilyen hosszan tartó háborús helyzetben mi értelme van idegesíteni a szomszédokat a magyar kisebbségre gyakorolt nyomással, a nyelvi jogaik elvételével? Nem hiszem, hogy ez olyan fontos. Az a fontos, hogy jó legyen a kapcsolat a szomszéddal. Ezért szerintem a labda most az ukrán térfélen van.”

Magyar arról is beszélt, hogy nem biztos, hogy ő lesz a Tisza miniszterelnök-jelöltje, erről ugyanis ősszel pártkongresszus fog dönteni. A politikus szeretné, ha rajta kívül másik jelölt is lenne, lehetőleg egy nő.

„Nem akarok egy új Fideszt építeni. Ha akad, aki alkalmasabb és keményebben dolgozik, támogatni fogom”

- mondta, magát egyébként „kritikus Európa-párti és konzervatív liberális” politikusként jellemezve. Talán itt érdemes megemlíteni, hogy Magyar nem állt ki egyértelműen a szexuális kisebbségek jogai mellett sem az interjúban, hanem arról beszélt, hogy erre a kérdésre  „a magyar társadalomnak kell válaszolnia”, és hogy a választások után sok nyilvános vitát szeretne kezdeményezni különböző megosztó kérdésekről.

