Nagyon sok hívő is ott lesz a temetésen.

Több mint kétszázezer ember vehet részt Ferenc pápa temetésén Nagyon sok hívő is ott lesz a temetésen.

A május 7-én kezdődő pápaválasztáson részt vevő bíboros római címtemplomában, a Forum Romanumon található Santa Francesca Romana bazilikában mutatott be misét. A bazilika teljesen megtelt hívőkkel, köztük magyar zarándokokkal.

Erdő Péter hangoztatta: „ennek az emberiségnek szüksége van Krisztusra! Szüksége van ránk (az egyházra) is, ha Krisztushoz tartozunk!”.Úgy vélte, „a mai egyháznak mindenek előtt saját küldetése kérdésével kell szembesülnie”.

