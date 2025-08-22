4p
Eredménytelen lett az egykori Fudan Alapítvány közbeszerzése

Kormos Olga
Kormos Olga

Az egykori Fudan Alapítvány átnevezéséből született Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába került ingatlanokon épülő kollégiumok tervezése helyett még csak a területek komplex üzemeltetési szolgáltatásaira írták ki a pályázatot. Csúsznak a beruházások.   

Tavaly októberben nevezték át a Fudan Alapítványt Tudás-Tér Alapítvánnyá. A Tudás-Tér Alapítvány közfeladata „a Diákváros kollégiumfejlesztési program egyetemi együttműködés keretében való megvalósítása, a kollégiumfejlesztés és diákjóléti szolgáltatások fejlesztése” lesz. A javaslat szerint fővárosi, IX. kerületi ingatlanokat is kap majd az Alapítvány. Sőt, Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője novemberben jelentette be, hogy 12 ezer kollégiumi férőhellyel épül Diákváros Budapesten.

Az ingatlanok azóta valóban a Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába kerültek, erről árulkodik a tavalyi beszámoló is, miszerint a 178 271 négyzetméter összalapterületű ingatlankomplexum 12,7 milliárd forint értékben vándorolt át a szervezethez.

Nevezetesen ezekről a IX. kerületi ingatlanokról van szó:

  • 38086/13 hrsz kivett telephely: 93 266 000 forint értékben – az ingatlanon (a tulajdoni lapon egyébként nem feltüntetett) – 4 darab felépítmény található. A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság egykori, jelenleg használaton kívüli irodaépületére, raktáraira az őrzés-védelmi feladatoknak ki kell terjednie
  • 38086/49 hrsz beépítetlen terület: 1 404 000 forint értékben – az ingatlanon (a tulajdoni lapon egyébként nem feltüntetett) antenna/adótorony található
  • 38086/50 Hrsz kivett gazdasági épület, udvar: 1 119 320 forint értékben
  • 38086/50 Hrsz telek: 8 626 620 forint értékben
  • 38086/56 hrsz kivett beépítetlen terület: 1 461 000 forint értékben – ez a műemlékvédelem alatt álló „Nagyvásártelep” elnevezésű, használaton kívül álló csarnokból és irodaépületből álló ingatlanegyüttes.

A „Nagyvásártelep egykori épülete is a Tudás-Tér Alapítványé
Fotó: NNK

Varga-Bajusz Veronika, a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára, egyben az alapítvány vezetője az átnevezés után tavaly azt mondta, hogy az először állami, majd az alapítvány tulajdonába kerülő ingatlanok helyzete a tervek szerint 2025 elején rendeződik, majd kiírják a nemzetközi pályázatot a tervezési feladatokra.

Ehelyett az alapítvány az ingatlanokra komplex üzemeltetési szolgáltatás nyújtására (őrzés-védelem, zöldfelület karbantartás, gondnokolás) írt ki közbeszerzést egy éves időtartamra.

Ám a pályázat eredménytelen lett. Hiába hirdetett a Tudás-Tér Alapítvány 2025. június 23-ára bejárást az érdeklődőknek, a megadott határidőig nem nyújtottak be legalább két ajánlatot, mindössze az ESG Holding Zrt. élt a pályázati lehetőséggel.

Lapunk írta meg, hogy az állami és fővárosi közbeszerzéseken is taroló vagyonvédelmi cégnek egyébként már nem a Pintér Sándor köreihez tartozó Tasnádi László a tulajdonosa, amiről itt írtunk:

Kérdeztük az alapítványt, hogy a tervezési közbeszerzés kiírása mikorra várható, amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

A Fudan alapítvány még az átnevezése előtt szépen megforgatta az államtól kapott vagyont. Ugyanis 2022-ben a kamatbevétele még csak 358 millió volt, 2023-ban azonban már 999,9 millió forintja származott belőle, 2024-ben pedig 635,3 millió forintjuk származott ebből (csak tippelni tudunk: az emelkedés nagy része az inflációkövető állampapírok tavaly kilőtt kamataiból jöhetett össze – a szerk.). A régi-új alapítvány saját tőkéje 2022-ben 6,6 milliárd forint volt, ami 2023-ra 7,5 milliárdra hízott, ezt tartották 2024-ben is. Adózott eredménye 2022-ről 2023-ra 134 millióról 850 millióra duzzadt, míg tavaly mindössze 195 millió forint lett.

