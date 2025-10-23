Érkezik a tömeg a Hősök terére, Magyar Péter beszédére várva

Útban van, és a Nemzeti Menet eleje már meg is érkezett a Hősök terére, ahol Magyar Péter, a Tisza elnöke mond majd beszédet, amiről természetesen – Orbán Viktor ünnepi beszédéhez hasonlóan-, beszámolunk majd.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor: ha Brüssszel nem akadályozná Trumpot, már béke lenne 1956, Brüsszel, Ukrajna, választások.

A Deák Ferenc térről elinduló tömeg a Telex beszámolója szerint egy kicsit megállt az orosz nagykövetség előtt, ahol Magyar Péter egy feliratot helyezett el az épületnél „azonnali tűzszünetet” szöveggel. A plakát egy tankot és két forradalmárt ábrázol, a transzparenst Navalnij emlékhelynél feszítették ki, ahol friss mécsesek is égnek. Rövid ideig „ruszkik, haza” skandálást is lehetett hallani.

A Magyar Péter és a Tisza által szervezett Nemzeti Menet a Deák Ferenc térről indult

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A palementi bejutásra esélyes Mi Hazánk mozgalom támogatói a Corvin negyedben gyülekeztek ma 15 órakor. Novák Előd, a párt alelnöke a megemlékezésen azt mondta, hogy „nem kérnek sem az ófideszből és nem kérnek az újfideszből sem”. Emellett felszólalt az ellen, hogy máig nem hozták nyilvánosságra az ügynöklistákat, nem vonták meg a „kommunista luxusnyugdíjakat” és nem bontották le a „szovjet megszállási emlékművet a Szabadság téren”.

A Mi Hazánk gyűléseitől megszokott módon, ezúttel is volt vaktöltényes ágyúlövés. Novák Előd adta ki a tűzparancsot, majd amikor eldördült az ágyú, hatalmas taps közepette mondta a mikrofonba, hogy „a Corvin köz a miénk” – teszi hozzá a Telex tudósításában.