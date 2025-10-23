Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Magyar Péter Orbán Viktor

Érkezik a tömeg a Hősök terére, Magyar Péter beszédére várva

mfor.hu

A Nemzeti Menet a vidékről érkező vonulók bevárása miatt késve indult el, 14 óra után a Deák Ferenc térről.

Útban van, és a Nemzeti Menet eleje már meg is érkezett a Hősök terére, ahol Magyar Péter, a Tisza elnöke mond majd beszédet, amiről természetesen – Orbán Viktor ünnepi beszédéhez hasonlóan-, beszámolunk majd.

A Deák Ferenc térről elinduló tömeg a Telex beszámolója szerint egy kicsit megállt az orosz nagykövetség előtt, ahol Magyar Péter egy feliratot helyezett el az épületnél „azonnali tűzszünetet” szöveggel. A plakát egy tankot és két forradalmárt ábrázol, a transzparenst Navalnij emlékhelynél feszítették ki, ahol friss mécsesek is égnek. Rövid ideig „ruszkik, haza” skandálást is lehetett hallani.

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A palementi bejutásra esélyes Mi Hazánk mozgalom támogatói a Corvin negyedben gyülekeztek ma 15 órakor. Novák Előd, a párt alelnöke a megemlékezésen azt mondta, hogy „nem kérnek sem az ófideszből és nem kérnek az újfideszből sem”. Emellett felszólalt az ellen, hogy máig nem hozták nyilvánosságra az ügynöklistákat, nem vonták meg a „kommunista luxusnyugdíjakat” és nem bontották le a „szovjet megszállási emlékművet a Szabadság téren”.

A Mi Hazánk gyűléseitől megszokott módon, ezúttel is volt vaktöltényes ágyúlövés. Novák Előd adta ki a tűzparancsot, majd amikor eldördült az ágyú, hatalmas taps közepette mondta a mikrofonba, hogy „a Corvin köz a miénk” – teszi hozzá a Telex tudósításában.

Dobrev Klára és gyermeke

A DK elnöke a Nagy Imre-háznál emlékezett meg október 23-ról

Dobrev Klára az 1956-os szerepvállalása miatt kivégzett politikus emlékházánál járt a magyar forradalom és szabadságharc napján.

Magyar Péter

Magyar Péter már gőzerővel készül az ünnepi beszédére

Hamarosan indul a Tisza Párt október 23-i menete is. 

Ruff Bálint szerint a Fidesznek a választásokig minden napot kétszeresen kell megnyernie.

Háromszor annyian lesznek Magyar Péterék rendezvényén, mint a Békemeneten?

Olvasóink szavazásunkra adott válaszai legalábbis erre utalnak.

A köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult a főpolgármester szerint.

Ismét olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak.

A főpolgármester az újabb kudarcos szavazásra reagált.

Elegük lett az embereknek a NER-elit gazdagodásából

A Fidesz-szavazók több mint 40 százaléka is vizsgálná a NER-elit gazdagodását

Az elmúlt két hónapban három kérdés is a Fidesz-közeli vállalkozók vagyonosodását firtatta.

87 választókerületben összesen 56 ezren csatlakoztak a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz.

A nézők továbbra is imádják a

Törheti a fejét az RTL: visszatért a TV2 csodafegyvere

A 42. héten visszatért a tévék képernyőjére a magyarok egyik kedvenc párkeresős műsora.

