Erős a verseny, ki volt idén a legunszimpatikusabb politikus – Ez Viszont Privát

Nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor arra vállalkoztunk, hogy egy órában tekintünk vissza a magunk mögött hagyott év történéseire. Annyi figyelemre méltó esemény adódott, mind a világban, mind kis hazánkban, kezdve Donald Trump háborús (vám és katonai) ténykedésétől a hazai gazdaság repülőrajt helyetti újabb stagnálásán át a rendszerváltás utáni korszak legdurvább belpolitikai csatározásáig, hogy kénytelenek voltunk valamilyen szempont szerint szűkíteni a mondandónkat.

A választásunk végül néhány, általunk önkényesen kiválasztott „leg”-re esett, amelyekről aztán lapcsoportunk, a Klasszis Média idei utolsó szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban jól elvitatkozgattak kollégáink: Csabai Károly főszerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Király Béla újságíró, az Mfor egyik alapítója. Hozzájuk rendhagyó módon ezúttal egy negyedik „megszólaló” is csatlakozott, a chat gpt, még érdekesebbé és sokszínűbbé téve az adást.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:00 Előzetes

1:12 Intro, beköszön.

3:41 Pozitívumok és negatívumok a magyar gazdaság idei évéről

21:18 Ki volt idén a legszimpatikusabb magyar politikus?

30:52 Ki volt a legkevésbé pozitív figura számotokra?

32:54 Mi volt a legjobb gazdasági intézkedés/sztori 2025-ben, és mi verte ki a biztosítékot?

40:58 Mi volt a legszomorúbb, legmegdöbbentőbb dolog az évben?

52:51 Ezek voltak a felemelő, szívet melengető pillanatok az idén

57:15 Elköszön.

