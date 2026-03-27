4p
Közélet A hét margójára Befektetés Fidesz Forint Közvélemény-kutatás Tisza Párt Választás 2026 Orbán Viktor

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Csabai Károly
Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász, főszerkesztő

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy „Ne csak a Mediánnak, a Nézőpont felméréseinek se higgyetek!”, az ember elbizonytalanodhat. E kijelentését a kormányfő február végén, azt követően tette, hogy a Medián a biztos szavazók körében már 20 (a teljes népességen belül pedig 11) százalékpontos előnyt mért a Tisza Párt javára.

Elbizonytalanodhatunk, hiszen a Nézőpont köztudottan kormányközeli intézet, amely a közvélemény-kutatók közül egyedüliként mér a mai napig is Fidesz-előnyt, méghozzá 5-6 százalékpontosat.

Hogy hogyan lehet ekkora az eltérés – nemcsak a Mediánnal, hanem a többi közvélemény-kutatóval (Závecz, Idea, Republikon, 21 stb.) –, arról a Nézőpont vezére, Mráz Ágoston Sámuel azt mondta egy csütörtöki, az érintettek majdnem teljes körének vezetőivel lebonyolított vitán, hogy „a szimpatizánsok egy része inaktív, egyértelműen látható, hogy a Tisza szimpatizánsai aktívabbak”, bár hozzátette, hogy a Fidesz az utóbbi időben láthatóan aktívabb lett. Amiből én, mint nem szakember, szakértő csak arra tudok következtetni, hogy a kormányközeli intézet arra számít, olyanok is a Fideszre szavaznak majd, akik most nem mennek ki a kampányrendezvényekre és a közvélemény-kutatók megkeresésére sem foglalnak állást.

Itt megállnék, további boncolgatásba végképp nem mennék bele, meghagynám ezt a szakmának.

Nem úgy, mint Orbán Viktor, aki előszeretettel foglalkozik e témával. Több alkalommal, már a februári megszólalása előtt is megkérdőjelezte a közvélemény-kutatók hitelességét. 2025 novemberében például egy nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Csak egyszer láttam olyan felmérést, amelyben nem a Fidesz-KDNP vezetett”, ezzel érzékeltetve, hogy a közvélemény-kutatások szerinte manipuláltak vagy pontatlanok lehetnek.

Orbán Viktor szerint nem szabad hinni a közvélemény-kutatóknak
Orbán Viktor szerint nem szabad hinni a közvélemény-kutatóknak
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő általános narratívája, hogy a közvélemény-kutatók gyakran nem a valóságot tükrözik, hanem befolyásolni akarják a választókat, ezért arra szokta buzdítani híveit, hogy a saját tapasztalataikra és a választási eredményekre alapozzanak, ne a „papírformára”.

Mindenesetre úgy tűnik, a befektetők másként gondolkodnak. Arra, hogy a Medián szerdán közzétett legfrissebb közvélemény-kutatása a Tisza előnyének további növekedését hozta – ami akár kétharmados választási győzelemmel is kecsegtethet –, a forint rövid idő alatt nagyot erősödött a bankközi devizapiacon. Igaz, péntekre már visszatért gyakorlatilag arra a szintre, ahonnan elindult, ez akkor is határozott üzenetként fogható fel: a piac változást, kormányváltást, az ellenzék győzelmét látná szívesen.

A választások előtti nagyobb mértékű árfolyamelmozdulások persze nem példátlanok. Az e hetihez hasonló kilengések négy éve is bekövetkeztek. Akkor, az április 3-ára kiírt voksolás előtt alig tíz nappal a forint ugyanakkorát gyengült, mint amekkorát erősödött, hogy aztán néhány nappal később pont ezzel ellentétes tendencia következzen be: visszaerősödött a forint, sőt még nagyobb mértékben is, mint amennyivel gyengült.

Ám az akkori árfolyammozgások nem a választásokkal voltak összefüggésben, hanem a nem sokkal korábban kitört orosz-ukrán háborúval, valamint a megugró inflációval és az ezen kockázatokra adott jegybanki reakciókkal, melyek közül az első lépést nem tartották elégségesnek, a másodikat már annál inkább.

Abban ugyanis nem volt vita a közvélemény-kutatók között, hogy a Fidesz megnyeri a 2022-es választásokat. A Medián az utolsó, március végén készült felmérése (amelyet a választás estéjén hozott nyilvánosságra) szintén magabiztos Fidesz-vezetést mutatott. Bár a kétharmados győzelmet sem ő, sem a Nézőpont nem tartotta valószínűnek.

Érdekes, hogy bár Orbán Viktor négy éve is foglalkozott a közvélemény-kutatásokkal, nem bírálta, támadta őket. Hanem inkább a mérések jelentőségét relativizálta, hangsúlyozva, hogy a döntés a választófülkékben, nem pedig a kérdőívekben születik meg.

Márpedig ezzel nem lehet vitatkozni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG