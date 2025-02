Erősen üzent Magyar Péter, mindkét oldalnak – Klasszis Podcast Somogyi Zoltánnal

Első évértékelő beszédével Magyar Péter beelőzte Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet is. De mi volt a fő üzenete, és kinek szólt? Kik lehetnek azok a fideszesek, akikben most megmozdult valami? Többek között ezek a kérdések is szóba kerültek a Klasszis Podcast legújabb adásában, amelyben Somogyi Zoltán szociológust kérdeztük nemcsak az évértékelőről, hanem Magyar Péter első évéről és a következő év lehetséges forgatókönyveiről is.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy kinek a feleségének lett igaza Magyar Péterrel kapcsolatban, de az is, mi lehetett Ruszin-Szendi Romulusz vagy Kulcsár Krisztián megjelenésének mögöttes üzenete. De mit tehet a „régi” ellenzék ebben a helyzetben? Lehetnek még ütőkártyái Magyar Péternek – és Orbán Viktornak? Átállhat igazi fideszes „nagy hal” a Tiszához? Lesz-e elszámoltatás, és ha igen, kinek van félnivalója? Beindítja Magyar Péter az ország autóját?

A válaszokért hallgassa meg az adást!

Fejezetek:

00:00:44 Beköszönés

00:01:07 Több volt ez, mint egy Magyar Péter-beszéd

00:06:54 Vége a one man show-nak? Ruszin-Szendi és Kulcsár: újabb NER-es dobbantók

00:14:12 Van egy rés Magyar Péter pajzsán – mit tehetne az „óellenzék”?

00:20:09 A feleségnek lett igaza Magyar Péterrel kapcsolatban

00:25:10 Miért pont ő és miért nem más?

00:38:01 Hol van Rogán Antal magángépe? És hova megy?

00:40:44 Lesz elszámoltatás? Kinek kell félnie?

00:48:39 Ki lehet az első fideszes politikus, aki átáll a Tiszához?

00:52:05 Meddig taktikázhat Magyar Péter?

00:57:27 Elviszik Magyar Pétert bilincsben? Lesznek jövőre választások?

01:01:33 Lesz még Magyarország normális ország?

01:05:07 Elköszönés

Stábunk is kint járt az évértékelőn, és végül Magyar Pétertől is kérdeztünk, itt nézheti meg a válaszokat>>>

Somogyi Zoltán korábban a Klasszis Klub Live vendége is volt, nézze vissza adásunkat>>>

Összes videós anyagunkért pedig kattintson ide>>>

Ha csak hallgatni szeretné műsorainkat, itt megteheti:

A műsor oldala az Anchor FM-en >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

Podcastünk az Apple Podcasts-en >>