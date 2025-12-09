3p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Nézettségi adatok

Erősre sikerült az X-Faktor búcsúja, de a TV2 sem szomorkodhat

Kollár Dóra
A hétköznapokon ezúttal nem történt változás a kereskedelmi csatornák programjában, a megszokott menetrenddel várták a nézőket.

Az RTL adásában így az első érkező ismét a Jobb később, mint soha! névre keresztelt, reality-komédia volt, ez adásonként a teljes lakosság körében 351 ezer nézőt vonzott, azaz gyengült az előző heti teljesítményéhez képest. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában átlagosan 204 ezren nézték az adást 14,3 százalékos közönségarány mellett, itt tehát valamivel kisebb volt a műsor lemaradása.

A csatorna a műsorsáv második felében az orvosi műhibát és annak utóéletét bemutató Mellékhatás sorozattal szórakoztatta a közönséget, ez a teljes lakosság körében átlagosan 161 ezer nézőt hozott.

A TV2 továbbra sem panaszkodhat a Kincsvadászok teljesítményére, a régiségeladós műsor a 49. héten 670 ezer főt érdekelt átlagosan, így az előző héthez képest javítani tudott. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban 251 ezer nézőt és 17,8 százalékos közönségarányt tudott felmutatni.

A program második felében érkező Lakásvadászok a viszonylag késői, negyed tízes kezdés ellenére is jónak nevezhető szintet hozott, a lakáskeresést a teljes lakosság körében átlagosan 477 ezren nézték.

Sportesemények

A héten a sportműsorok körében a legjobb számokat a Forma-1 Abu Dhabi nagydíja hozta, az évad utolsó állomásán új világbajnokot is avattak a brit Lando Norris személyében, bár a futamot végül a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen nyerte meg – ezt 509 ezren látták.

A Ferencváros a magyar bajnoki keretében 3-0-ra győzte le a Kisvárda csapatát, ezt 208 ezren nézték, míg az angol bajnokin a Liverpool és a Sunderland találkozott, itt 1-1-es döntetlen született, amit 168 ezren néztek.

A kézilabda-világbajnokságon női válogatottunk 34-29-re verte meg a román csapatot a középdöntőben, ezt 28 ezren nézték, míg a 219 ezer nézőt vonzó, Japán ellen játszott középdöntő 26-26-os döntetlennel zárult. A magyar csapat összességében azonban örülhet, hiszen a világbajnokság negyeddöntőjébe jutott.

Belano mentorával, Tóth Andival együtt örült a győzelemnek
Fotó: RTL Sajtóklub

Mi történt a hétvégén?

Az X-Faktor döntője szombaton valódi ellenfél nélkül maradt, mivel a TV2 ezúttal csak filmeket adott. A tehetségkutatót megnyerő Belano győzelmét 622 ezren nézték a teljes a lakosság körében. A 18-59 évesek korcsoportjában a műsor azonban még egyszer utoljára robbantani tudott:

339 ezer néző mellett 25,6 százalékos közönségarányt hozott, amellyel az egész hét legjobbja lett.

Vasárnap viszont már mindkét csatornánál akadt puskapor, hiszen az RTL-en folytatódtak a Csillag születik válogatói, ez a teljes lakosság körében ezúttal 475 ezer nézőig jutott. A TV2-n a Sztárban sztár All Stars nagyot villantott, és 780 ezres közönséget vonzott, ezzel pedig nemcsak a vasárnap este, hanem az egész hét bajnoka is lett a teljes lakosság körében.

Így alakult a végeredmény

A 49. héten zárult az olló a két csatorna közt. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az X-Faktor ellenfél nélkül maradt, hiszen a hétköznapokon továbbra is jelentős a TV2 fölénye. Összességében azonban a 18-59 évesek korcsoportjában, az átlagos heti közönségarányok harcában a TV2 így is felülkerekedett és 16,4 százalékával megelőzte az RTL 15,5 százalékát.

