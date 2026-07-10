Erre a bejelentésre vártunk Brüsszelből

Jönnek az uniós ezermilliárdok! Megígértük, megcsináltuk – posztolt pár perce Magyar Péter közösségi oldalán.

Mint írja:

"Az imént megkapta Magyarország uniós újjáépítési terve az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását! Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós ezermilliárdok hazahozatala elől.

Sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották, a Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk.

Az uniós ezermilliárdok végre odakerülnek, és arra mennek, amire menniük kell: a magyar emberekhez, hazánk közlekedésének, energiaellatásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalataink fejlesztésére. Mindenkinek hálásan köszönöm, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában!

Szinte ugyanekkor posztolt Vitézy Dávid közlekedési beruházási miniszter is a jó hírről: