Erre a gratulációra Magyar Péter tényleg nem számíthatott

A belarusz elnök is üzent a Tisza Párt listavezetőjének.

Gratulált Magyar Péter választási győzelméhez Alekszandr Lukasenko belarusz elnök  – közölte a fehérorosz elnöki sajtószolgálat a helyi BelTA hírszolgáltatóval. A belarusz államfő a közlemény szerint reményét fejezte ki, hogy Magyarország nemzetközi színtéren megnyilvánuló erős jelenlétét továbbra is a pragmatizmus, a globális biztonság fenntartása iránti elkötelezettség és az összes nemzet iránti tisztelet fogja vezérelni.

Meggyőződésem, hogy a Minszk és Budapest között hosszú évek alatt kialakult barátság és kölcsönösen előnyös együttműködés hagyományainak folytatódniuk kell

– hangsúlyozta a fehérorosz diktátor, egyúttal jó egészséget és sikereket kívánva Magyar Péternek.

Oroszország egyelőre nem küldött hivatalos gratulációt a leendő magyar kormányfőnek. Az orosz elnök sajtótitkára, Dmitrij Peszkov viszont reagált, amiről ebben a cikkben olvashatnak:

Orbán Viktor is megszólalt

A leköszönő miniszterelnök egy videót posztolt a közösségi médiában – számolt be róla a 24.hu.

Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit

– mondta Orbán Viktor.

2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas választási győzelmet arattak, tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és vereséghez volt elég, folytatta.

A nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak rám. A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és következő években is így teszünk majd. Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal együtt megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat és jelöltjeinket

– vázolta a terveket.

Bejelentette egyúttal: április 28-án országos választmányi ülést tartanak.

Ma a munka elindul 

- zárta gondolatait.

A Nézőpont Intézet megkövette a Mediánt

Beismerték, hogy a Medián kétharmados Tisza-győzelemről szóló közvélemény-kutatásai voltak a realistábbak.

Végtelen öröm és mélységes csalódás – kipakoltak a járókelők a választások után

Tapasztalataink szerint megosztotta a budapesti embereket a Tisza Párt elsöprő győzelme: míg többen nagyon örültek Magyar Péterék sikerének, mások a dühöt és mély csalódottságot éreznek, de volt olyan interjúalany is, aki a Mi Hazánkat éltette. Az Utca Embere című műsorunk ezúttal az országgyűlési választások másnapján kérdezte a járókelőket.

Magyar Péter: Orbán Viktor nem lehet többé miniszterelnök

A Tisza Párt listavezetője a választás másnapján, hétfő délután tartott nemzetközi sajtótájékoztatón beszélt erről.

Magyar Péter először válaszol kérdésekre leendő miniszterelnökként

Varga Mihályt a helyén hagyná, Sulyok Tamást viszont távozásra bírná Magyar Péter – nemzetközi sajtótájékoztató percről percre!

A Tisza Párt elnöke a választás utáni első sajtótájékoztatóját tartotta hétfő délután. Percről percre közvetítettük a kérdéseket és a válaszokat.

Zelenszkij visszhangról beszélt Magyar Péter győzelme után

Összefogna Orbán Viktor utódjával, amint lehet.

Hajszálra a teljes feldolgozottság: lehengerlő a Tisza előnye

Az összes képviselői hely közel 70 százalékát Magyar Péter pártja adhatja.

Magyar Péter első útja Lengyelországba vezet kormányfőként, a köztársasági elnöknek és állami vezetőknek is üzent

Megtartotta győzelmi beszédét Magyar Péter, a választáson kétharmados többséget szerző Tisza Párt elnöke.

Knockouttal nyert Magyar Péter a saját körzetében is

A Tisza Párt elnöke a voksok 63 százalékát szerezte meg Budapest 03. számú egyéni választókerületében a majdnem végleges adatok szerint. Steiner Attila (Fidesz-KDNP) mindössze 30 százalékot kapott.

Térképen mutatjuk: Így nyerte meg brutálisan a választásokat a Tisza Párt

„Elkékült” Magyarország választási térképe. 

Veszprém vármegyében is tarolt a Tisza

Nagyon úgy tűnik, hogy mind a 4 egyéni választókerület az ellenzéki párté lesz.

