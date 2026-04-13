Erre a gratulációra Magyar Péter tényleg nem számíthatott

Gratulált Magyar Péter választási győzelméhez Alekszandr Lukasenko belarusz elnök – közölte a fehérorosz elnöki sajtószolgálat a helyi BelTA hírszolgáltatóval. A belarusz államfő a közlemény szerint reményét fejezte ki, hogy Magyarország nemzetközi színtéren megnyilvánuló erős jelenlétét továbbra is a pragmatizmus, a globális biztonság fenntartása iránti elkötelezettség és az összes nemzet iránti tisztelet fogja vezérelni.

Meggyőződésem, hogy a Minszk és Budapest között hosszú évek alatt kialakult barátság és kölcsönösen előnyös együttműködés hagyományainak folytatódniuk kell

– hangsúlyozta a fehérorosz diktátor, egyúttal jó egészséget és sikereket kívánva Magyar Péternek.

Oroszország egyelőre nem küldött hivatalos gratulációt a leendő magyar kormányfőnek. Az orosz elnök sajtótitkára, Dmitrij Peszkov viszont reagált, amiről ebben a cikkben olvashatnak:

Orbán Viktor is megszólalt

A leköszönő miniszterelnök egy videót posztolt a közösségi médiában – számolt be róla a 24.hu.

Mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit

– mondta Orbán Viktor.

2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas választási győzelmet arattak, tegnap ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és vereséghez volt elég, folytatta.

A nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak rám. A Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és következő években is így teszünk majd. Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal együtt megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat és jelöltjeinket

– vázolta a terveket.

Bejelentette egyúttal: április 28-án országos választmányi ülést tartanak.

Ma a munka elindul

- zárta gondolatait.